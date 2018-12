Přehled tisku: obchody vyřadí z nabídky vejce z klecového chovu, statisíce Čechů trápí plicní nemoc

Do Česka se stěhuje nová generace Rusů. Tématu se věnují Lidové noviny. Sobotní Mf Dnes upozorňuje na to, že tuzemské obchody do roku 2025 vyřadí z nabídky vejce od slepic chovaných v klecích. Statisíce Čechů trápí chronická plicní nemoc, většina z nich o tom ale neví, píše deník Právo. Více se dočtete v přehled tisku, který sestavil Radiožurnál.

