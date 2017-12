Přehled tisku: růst poslanecký platů i závazek lékařů odsloužit noční na pohotovosti

V sobotním tisku se dočtete, že poslance a další politiky čeká růst platů, polepší si o 7 %. Upozorňuje na to deník Právo. Lidové noviny píší o samoúčelnosti některých vědeckých časopisů a Deník o plánech ministra zdravotnictví Vojtěcha na to, aby se lékaři zavázali k odsloužení nočních služeb. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 6:36 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna se poprvé v nové povolebním uspořádání sešla 20. listopadu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Právo

Platy politiků příští rok vzrostou o 7 %. Podle sobotního deníku Právo jejich zvýšení zaručuje zákon o platech ústavních činitelů. Třeba poslanci si tak od ledna polepší o necelých 5 000, nově budou dostávat skoro 76 000 korun hrubého. Poslancům vzrostou taky takzvané náhrady, jejich maximální výše nově bude 53 500 korun.

Lidové noviny

České vysoké školy zakládají nekvalitní vědecké časopisy, často proto, aby jejich vědci měli kde publikovat. Vyplývá to ze studie ústavu CERGE, na kterou upozorňují sobotní Lidové noviny. Podobné vědecké periodikum vydává třeba Česká zemědělská univerzita.

Regionální deník

Praktičtí lékaři nechtějí sloužit na pohotovostech, lidé proto musí večer nebo v noci často sanitku volat i k méně závažným případům. Upozorňuje na to sobotní Regionální deník. Podle něj chce problém co nejdřív začít řešit ministerstvo zdravotnictví. Nový ministr zdravotnictví Adam Votěch z hnutí ANO chce, aby v budoucnu každý lékař musel při podpisu smlouvy s pojišťovnou potvrdit, že určitý počet hodin na pohotovosti odslouží. Pokud by to lékař odmítl, novou smlouvu by nedostal.