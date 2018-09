Přehled tisku: moderní léčba schizofrenie, čekání na stavební povolení a nová pravidla pro výběr soudců

V úterním tisku se dočtete, že by se mohla změnit pravidla pro výběr nových soudců. Tématu se věnuje deník E15. Mf Dnes upozorňuje, že vyřízení stavebního povolení k vyhloubení studny může trvat až několik měsíců, a Lidové noviny informují o tom, že většina lidí ze sociálně vyloučených lokalit předčasně ukončuje školu. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:44 11. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kněžínek z hnutí ANO navrhuje nová pravidla pro výběr soudců. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Pravidla pro výběr nových soudců by se mohla změnit. Podle deníku E15 to navrhuje ministr spravedlnosti Jan Kněžínek z hnutí ANO. Dlouho odkládaná novela zákona by měla stanovit jasná kritéria při výběru. Navíc by mohla zahrnovat i hodnocení soudců. Kněžínek o změně v polovině října začne jednat se Soudcovskou unií. Soudci ministrův záměr vítají. Podle viceprezidenta Soudcovské unie Františka Kučery je výběr nových soudců akutním problémem. Deník E15 připomíná, že soudci kritizovali postup Kněžínkova předchůdce Roberta Pelikána z hnutí ANO. Ten pravomoc výběru nových adeptů odebral osmi předsedům krajských soudů a svěřil ji centrální komisi jmenované ministerstvem.

Mf Dnes

Vyřídit si povolení ke stavbě nové studny může trvat i několik měsíců, upozorňuje Mf Dnes. Před podáním žádosti na stavebním nebo vodoprávním úřadu musí zájemci o povolení získat posudek hydrogeologa a dokumentaci od projektanta. Jen za to lidé dohromady zaplatí zhruba 10 tisíc korun. Postup povolování se liší u vrtané a kopané studny. Zatímco u vrtané se provádí zkušební vrt, který se musí oznámit obci, u kopané studny se obecnímu úřadu nic hlásit nemusí. Pokud si chce majitel pozemku nechat vyvrtat studnu při stavbě rodinného domu, stačí mu od ledna jen jedno společné povolení stavebního úřadu. Když rodinný dům na pozemku nestaví, je podle Mf Dnes nejjednodušší podat žádost na vodoprávní úřad. Ten studnu umístí, povolí a zároveň povolí nakládání s vodami.

Lidové noviny

Dvě třetiny lidí ze sociálně vyloučených lokalit předčasně ukončily školu, upozorňuje na to Agentura pro sociální začleňování. Lidové noviny vysvětlují, že se jedná o lidi, kteří nedochodí základní školu a nedospějí k výučnímu listu nebo k maturitě. Lidé se základním vzděláním mají nižší šanci na získání práce a vydělávají méně. Nedokončené základní vzdělání mají žáci, kteří opakovali některý z ročníků. Splnili devět let povinné školní docházky, ale skončili už v osmé nebo i nižší třídě. Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni varuje, že každý rok takto ze školy odejdou až dva tisíce žáků. Lidové noviny dodávají, že podle ministerstva školství je tento problém u sociálně vyloučených dětí zhruba třináctkrát častější, než je celostátní průměr.

Deník

Moderní injekční léčba pro lidi se schizofrenií šetří pacienty i konta pojišťoven, tématu se věnuje regionální Deník. Takzvaná depotní léčba snižuje riziko záchvatů a návratů do nemocnice. Podle lékařů ji ale zatím užívá jen 11 procent nemocných. Se schizofrenií se v Česku léčí asi 47 tisíc lidí. Pětina z nich je přitom hospitalizovaná v nemocnici. Podle specialisty na psychotické poruchy Miloslava Kopečka s lékaři více než polovina pacientů není schopná dlouhodobě spolupracovat. Můžou za to i nežádoucí účinky běžných léků, například přibírání na váze nebo únava. Lidé kvůli nim pilulky často raději vysadí. Tím se ale jejich stav zhorší. Riziko záchvatu a návratu do nemocnice je u takových pacientů i dvojnásobně vyšší, upozorňuje Deník.

Hospodářské noviny

Nejvyšší kontrolní úřad bude kontrolovat i ČEZ, výsledky ale budou tajné. Hospodářské noviny upozorňují, že dodatek o tajných závěrech kontroly se do návrhu zákona dostal až minulý týden. Do té doby platilo, že výsledky kontrol u firem s majetkovou účastí státu předá úřad vládě, poslancům i senátorům. Změna se má týkat akciových firem, které mají cenné papíry obchodovatelné na regulovaných trzích. V Česku je takovou státní firmou pouze ČEZ, vysvětlují Hospodářské noviny. Energetický gigant říká, že změna má chránit práva akcionářů. Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže by majitelé malého počtu akcií byli znevýhodnění, pokud by závěry kontroly znal jen stát jako většinový vlastník. Mluvčí vlády Petra Doležalová uvedla, že vláda se návrh rozhodla změnit po připomínkovém řízení. Nejvyšší kontrolní úřad dodává, že on tuto změnu nenavrhoval.