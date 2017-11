Přehled tisku: šetření na pacientech s protézami, návrat cukru do nápojů i obavy škol

E15

Cukr se vrací do českých nápojů, všímá si deník E15 a spekuluje, co k tomu výrobce nápojů vede. Firmy se chlubí, že to dělají pro dobro spotřebitelů - cukr je totiž zdravější než jeho náhražky. Svůj vliv má ale i ekonomika. Cena cukru totiž po dlouhé době výrazně klesla.

Kilogram teď stojí 15,92 Kč. Po mnoha letech se tak cukr dostal pod cenu dosud používaného glukózo-fruktózového sirupu. Ten naopak začal zdražovat, v září stál 20,64 Kč za kilogram, vyčísluje E15. I díky ceně se tak velké nápojářské firmy vrací k tradičnějšímu sladidlu.

Poukazují ovšem i na to, že i hlas zákazníků je pro ně významným faktorem. Z průzkumů totiž vyšlo, že nápoje slazené cukrem chutnaly drtivé většině dotázaných víc, než ty s glukózovým sirupem.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) šetří na pacientech s protézou, všímá si Mladá fronta Dnes. Například na Vysočině to mají někteří nemocní k nejbližšímu specialistovi i 100 kilometrů. Když se ale obrátili na pojišťovnu, odbyla je s tím, že zařízení je v kraji dost.

Ve skutečnosti ale VZP odkazuje na šest firem, ani jedna ale na Vysočině nesídlí. Většinou to je tak, že do zdravotnických zařízení dojíždí specialisté odjinud. Ti ale často nevyřeší problémy, které pacienti a amputovanými končetinami mají, píše list.

Dvanáctka pacientů se proto vzbouřila a sepsala petici. V té vyzývá Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby v regionu zajistila stálou protetickou péči. Ani po roce se řešení nerýsuje.

Úpadek firmy ohrožuje stavbu protipovodňových opatření, píše Regionálního deníku. V Žamberku na Orlickoústecku hrozí, že tam stavbaři budou muset přerušit práce na protipovodňových zábranách. Zahraniční dodavatelská firma na sebe totiž podala insolvenční návrh. Není tak jisté, jestli se podaří stavbu dokončit.

Už teď je jasné, že se některé práce podle původních plánů letos nestihnou. Firma v posledních měsících kromě existenčních problémů řešila i nedostatek zaměstnanců. Stavba se proto zpožďuje, dočtete se v Regionálním deníku.

Investorská firma teď počká, jak o úpadku dodavatele rozhodne soud. Teprve pak by zhotoviteli případně vypověděla smlouvu, vysvětluje Regionální deník. A dodává, že stavba protipovodňových bariér v Žamberku je pro investora největším projektem roku. Stát bude 84 milionů korun a hotovo by mělo být do konce roku 2019.

V Právu se dočtete, že školy se často bojí řešit domácí násilí. Počet týraných dětí každoročně roste. Jejich jedinou nadějí jsou často učitelé, ti se ale často bojí se do problému vložit. A když - většinou narazí na nesouhlas ředitelů.

Ti totiž nechtějí, aby byla jejich škola spojovaná s podobnými tématy. Pro ředitele je totiž často důležitější, jakou má škola pověst v očích veřejnosti a taky její mediální obraz, píše Právo. Domácí násilí, šikana nebo drogy jsou problémy, od kterých se školy radši distancují.

Jak píše Právo, objevily se i případy, kdy vedení školy nabádalo svoje zaměstnance, aby se do řešení podobných věcí nezapojovali. A to i v případech, kdy to třeba učitelům nebo výchovným poradcům děti samy přiznaly.