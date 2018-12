Přehled tisku: protiletadlové rakety, odpadky v silnicích i přístup poslanců do živých spisů

E15

Ministerstvo obrany hledá právní kancelář, která mu má pomoct s miliardovým nákupem čtyř protiletadlových raket. Podle deníku E15 stejné služby potřeboval resort už v létě kvůli pásovým obrněncům. Tehdy ale soutěž zkrachovala po stížnosti na údajně dumpingovou cenu výherce.

Deník

Na stavbu českých silnic by mohly být v budoucnu využívány odpadky. Píše to regionální Deník. Při spalování směsného odpadu totiž vzniká kov a škvára. Zatímco v zahraničí se zbytky používají ve stavebnictví běžně, v Česku zatím bez využití končí na skládce.

Lidové noviny

Nekompletní vedení Energetického regulačního úřadu chce nestandardně přilepšit teplárnám o miliardu korun ročně. Experti z úřadu se proti tomu ale bouří. Nesouhlasí ani ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá ale kompetenci do rozhodnutí rady zasahovat. Podrobnosti mají Lidové noviny.

Respekt

Poslanci chtěli do živých spisů. To je titulek nového týdeníku Respekt. Několika bezpečnostním službám totiž na konci srpna přišla ze sněmovního výboru žádost o přístup ke konkrétním spisům. Instituce žádosti zamítly. Informace o stále vyšetřovaných kauzách se totiž můžou týkat i politiků a lobbistů z jejich okolí.

Hospodářské noviny

Stát nekontroluje dostatečně peníze vyplácené jako podporu na bydlení. Hospodářské noviny to citují ze souhrnné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Za posledních 20 let stát rozdal přes 232 miliard. Není ale možné posoudit, jestli pomoc opravdu k něčemu byla.

Právo

Zavedení místních poplatků mělo omezit Airbnb. Zdraží kvůli němu ale třeba taky dětské tábory, a to až o stovky korun. Upozorňuje na to deník Právo. To komplikuje situaci hlavně pořadatelům, kteří se snaží, aby byl tábor dostupný i pro děti z chudších rodin.