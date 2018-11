Přehled tisku: hledání nového arcibiskupa, nebezpečná sluchátka a chytré telefony místo fotoaparátů

V pátečním tisku se dočtete o tom, že se sluchátka často stávají příčinou dopravních nehod. Tématu se věnuje Mf Dnes. Lidové noviny upozorňují na to, že církev po osmi letech hledá nástupce pražského arcibiskupa Dominika Duky a Hospodářské noviny si všímají, že telefony v mnohém porážejí klasické fotoaparáty. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 9. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotoaparáty zabudované v telefonech jsou čím dál kvalitnější, upozorňují Hospodářské noviny. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Sluchátka a chytré telefony jsou často příčinou dopravních nehod. Podle Mf Dnes rozptylují chodce, kteří jsou pak při přecházení silnice nepozorní. K menšímu soustředění stačí pouhé telefonování. Podle psychologů je důležitá hlavně prevence. Vyřešit by to mohly třeba telefony, které by zvukem upozornily na blížící se auto nebo signalizace na okraji chodníků, která by chodce zabrané do displeje mobilu upozornila. Psychologové chodcům, běžcům i cyklistům doporučí používat sluchátka s takzvanou otevřenou konstrukcí. Kvalita zvuku v nich je horší, ale jsou v nich slyšet i okolní zvuky. Ministerstvo dopravy zatím žádné úpravy zákona neplánuje.

Hospodářské noviny

Telefony v mnohém porážejí klasické fotoaparáty, všímají si toho Hospodářské noviny. Uživatelé častěji upřednostňují mobil před digitálním kompaktem nebo zrcadlovkou. V posledních dvou letech začínají být standardem dva objektivy na zadní straně telefonu. Zlepšuje se jejich umělá inteligence a přibývají nové funkce. V říjnu představila firma Samsung nový model, který má zezadu čtyři fotoaparáty. Následují je i další značky. Každý přidaný fotoaparát má totiž funkce navíc jako třeba optické přiblížení bez ztráty kvality nebo širokoúhlý záběr. Důležitá je i světelnost, která umožňuje lepší fotografie za šera. Není ale podstatný jen počet objektivů a pixelů. Stejně důležitá je i kvalita snímačů a jak umí mobil fotografie rozpoznat a zpracovat.

Lidové noviny

Církev hledá po osmi letech nástupce pražského arcibiskupa Dominika Duky. Všímají si toho Lidové noviny. Stát by se jím mohl 60letý Jan Vokál, který vede královéhradeckou diecézi. Druhým kandidátem je 70letý Jan Baxant, který byl mezi kandidáty na arcibiskupa i před osmi lety. Konzervativní Baxant vedl posledních deset let litoměřickou diecézi. Podobně jako Duka má blízko k některým politikům, jako je třeba Jana Volfová. Nevýhodou by pro něj mohl být jeho věk 70 let, protože je zvykem, že 75letí církevní hodnostáři opouštějí své funkce.

Právo

Čeští knihkupci z antikvariátů se nelekli a porazili Amazon. Tak zní titulek pátečního Práva. Amazon totiž před pár dny ohlásil konec spolupráce s některými zeměmi na stránkách pro obchodování se starými tiskovinami. Po celosvětovém protestu ale Amazon nakonec rozhodnutí stáhnul. Mezi země, které Amazon ze stránky AbeBooks vyřadil, byly Česko, Polsko, Rusko a Jižní Korea. Odůvodnil to, že přechází na jiný platební systém, který v těchto zemích nefunguje. Mezi odstřiženými obchodníky od celosvětového trhu se tak ocitl i pražský Antikvariát Valentinská.