Přehled tisku: aktivnější klíšťata a nedostatek anesteziologů

Deník

Českým nemocnicím scházejí anesteziologové, dočtete se o tom v regionálním Deníku. Některá zdravotnická zařízení si proto musí tyto odborníky půjčovat z jiných středisek - to se jim ale velmi prodraží. Čeští anesteziologové často míří za lepšímu podmínkami do zahraničí nebo odcházejí do soukromých zařízení. Podle místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic Petra Fialy anesteziologů ubývá kvůli nevyjasněné koncepci o vzdělávání mladých lékařů a taky kvůli tomu, že by v českých nemocnicích museli sloužit stovky hodin přesčasů.

Mf Dnes

Odborníci varují před velkou agresivitou klíšťat během tohoto víkendu. Píše o tom Mf Dnes. Lidé by se proto aspoň do zítřka neměli vydávat na procházky po listnatých lesích. V dubnu se klíšťata skrývala kvůli suchu, během deštivého května se ale jejich aktivita výrazně zvýšila. Během celého víkendu platí nejvyšší stupeň rizika: desítka z desetistupňové škály. V této fázi odborníci výrazně doporučují používat repelent. Lidí by se ale raději měli vyhnout procházkám v listnatých nebo smíšených lesích

Lidové noviny

České děti jsou čím dál víc závislé na internetu, dočtete se o tom v Lidových novinách. Podle české části mezinárodní studie HBSC jsou nejohroženější žáci ve věku od 11 do 15 let. Na internetu je nepřetržitě osm procent z nich - tedy zhruba 50 tisíc dětí. Školáci mají taky větší sklony k depresím, špatně spí a taky víc pijí alkohol.

Právo

Neplatiči spotřebitelských půjček bývají často uváděni v omyl ze strany advokátů dlužníků. Ti jim totiž naznačují, že pokud soudy zpětně zamítly rozhodčí doložky, tak tím končí celkové vymáhání dluhu. Tak to ale podle právníků a Exekutorské komory nefunguje. Zabývá se tím deník Právo. Podle právníka Karla Havlíčka je rozhodčí doložka nástrojem k tomu, aby strany sporu nemusely chodit k soudu. To, že soud rozhodčí doložky u spotřebitelských smluv zpětně zneplatnil, neznamená, že dluhy přestaly existovat. Takzvaná rozhodčí doložka určuje, že když dojde ke sporu, tak rozhodnutí o uznání dluhu nevydá soud ale soukromý subjekt. Je to rychlejší, než když exekuční titul vydává soud, poznamenává Právo.