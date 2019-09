Přehled tisku: nové digitální vysílání, více studentek v informačních oborech a osobní údaje ve školách

V sobotních novinách se dočtete, že jako první přeladí na nový typ digitálního vysílání DVB-T2 střední Čechy a Praha. Informuje o tom Deník. Podle Lidových novin přibývá studentek v oborech informačních technologií. A školy chrání osobní údaje dětí někdy až zbytečně přísně, píše Mf Dnes. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:38 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Anna Kottová

Mf Dnes

Školy chrání osobní údaje dětí i tam, kde to nevyžaduje zákon. Píše to Mf Dnes. V ní se dočtete, že některé školy to s GDPR přehání, zatímco jiné nová pravidla příliš neřeší. Existují třeba školky, ve kterých si vedení nepřeje psát jméno dětí do omluvenek. Rodiče tak do nich píšou třeba zvíře, které má dítě nalepené na skřínce v šatně. Často se také mluví o zveřejňování fotek. Souhlas se zveřejněním ale školy musely mít ještě před začátkem platnosti GDPR.

Deník

Prvními regiony v Česku, ve kterých technici vypnou starší typ digitálního vysílání, budou střední Čechy a Praha. Přesně za 75 dní tam budou muset lidé přeladit televize na nový signál standardu DVB-T2. Koncem listopadu tam na starším digitálním typu vypnou vysílání České televize. Televizní diváci si tak musí koupit buď set-top-box nebo rovnou novou televizi. Co změna přináší, píše Deník.

Lidové noviny

Přibývá studentek v oborech informačních technologií. Zjistily to Lidové noviny. Vysoké školy v Česku se na ně snaží nalákat více žen. Třeba Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze hlásí nárůst až o deset procent. Lidové noviny píší, že za vyšší atraktivitou oborů může být i fakt, že se mladí lidé setkávají s elektronikou poměrně brzy.

Právo

Jak čepují pivo mistři, se dočtete v příloze sobotního deníku Právo. V Plzni se totiž konal už 14. ročník soutěže nejlepších výčepních. Účastníci musí při klání projít hned několika disciplínami, nejdůležitější je ale samozřejmě čepování piva.