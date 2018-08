Přehled tisku: reklamy u dálnic, Metnarova špatná angličtina a rozhodování o ministrovi zahraničí

V sobotním tisku se dočtete, že firma BigMedia opět nabízí reklamu u dálnic, přestože to stát zakázal. Píše o tom regionální Deník. Lidové noviny otestovaly angličtinu ministrů, nejhůře na tom je ministr obrany Lubomír Metnar za ANO. A novým ministrem zahraničí by se podle Práva mohl stát Jakub Landovský z ČSSD, nyní náměstek na ministerstvu obrany. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 25. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr obrany Lubomír Metnar za ANO | Zdroj: Úřad vlády

Regionální Deník

Společnost BigMedia opět nabízí reklamu u dálnic, kterou přitom stát zakázal. Informuje o tom regionální Deník. Firma prodává inzertní plochy na mostech a na billboardech, které se většinou nacházejí nedaleko nějaké budovy. Podle ministerstva dopravy ale i na takových místech reklama být nesmí. Na dotazy novin společnost nereagovala. Ministerstvo se snaží zlikvidovat reklamu podél dálnic od loňského září, kdy zákaz začal platit. Zatím to ale podle resortu nejde příliš rychle.

Lidové noviny

Ze členů vlády se anglicky nejhůř domluví ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO. Zjistily to Lidové noviny, které ministry otestovaly. Metnarovi musel figurant otázky několikrát opakovat a dočkal se jen jednoslovných odpovědí. Prý z nich ani nebylo jasné, jestli ministr otázku pochopil. Naopak nejlépe hovoří anglicky podle deníku premiér a předseda ANO Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD nebo třeba ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO.

Lidové noviny patří do mediální skupiny Mafra, která spadá pod koncern Agrofert. Ten do loňského února vlastnil předseda vlády Babiš. Koncern pak kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu.

Právo

Na ministerstvo zahraničí by ČSSD mohla vyslat Jakuba Landovského, píše o tom deník Právo. Současný náměstek na ministerstvu obrany, který je zároveň lídrem kandidátky sociálních demokratů pro podzimní komunální volby v Praze, by tak vystřídal dosavadního kandidáta strany Miroslava Pocheho z ČSSD. Toho totiž prezident Miloš Zeman odmítl do vlády jmenovat a diplomacii tak dočasně šéfuje předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Změnu nominace ještě musí odsouhlasit širší vedení strany, které se sejde v pátek. Na výměnu kandidátů ale zatím nemá jasný názor.