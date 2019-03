Přehled tisku: drony bojují proti kůrovci a policie zajistila šifrované vzkazy obviněného Švachuly

Sobotní tisk přináší nové informace v kauze obviněného brněnského politika ANO Jiřího Švachuly. Dále se v novinách dočtete o tom, že lesníci v boji proti kůrovci nasazují novou zbraň - drony. A v Kolíně mají vleklé problémy s rekonstrukcí Pražské ulice. Přehled zpráv ze sobotních novin pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 6:48 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Deník

Lesníci začali využívat pro boj s kůrovcem drony, všímá si regionální Deník. Malá bezpilotní letadla mají nainstalovanou speciální kameru, která dokáže zjistit přítomnost kůrovce ještě v raných stádiích napadení.

K nasazení dronů lesníci přistoupili i kvůli tomu, že boj s kůrovcem prohrávají. Ministerstvo zemědělství si od speciální techniky slibuje zpomalení postupu škůdce a záchranu alespoň části napadených lesů. Zároveň jde podle regionálního Deníku o mnohonásobně levnější a přesnější metodu detekce přítomnosti kůrovce, než klasické pilotované letouny.

Lidové noviny

Policie získala šifrované vzkazy, které posílal bývalý politik hnutí ANO Jiří Švachula obviněný v případu údajného ovlivňování zakázek na radnici Brno-střed, píšou to Lidové noviny. Kriminalisté mimo jiné zjistili, že Švachulovi přišlo na bankovní konto 20 milionů korun od firmy zapletené v jiné kauze.

Jde o společnost GEEN DZ, ta je součástí případu Liglass, ve kterém šlo o výstavbu vodních elektráren v Kyrgyzstánu. Za příliš neznámou firmu Liglass Trading tehdy u kyrgyzských politiků lobboval i prezident Miloš Zeman a jeho kancléř Vratislav Mynář.

České řeky by se měly opět zvlnit. V rozhovoru pro Lidové noviny to říká ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáš Urban. Podle něj by říční meandry pomohly s udržením vody v krajině i se stavem podzemních vod. Česko totiž už několik let trápí sucho.

Situaci nepomohla ani letošní zima, která přitom byla na srážky nadprůměrná. Podle Urbana za to může kromě jiného i fakt, že v 50. letech zemědělci upravovali krajinu tak, aby bylo co nejvíc místa pro pole. Mizely meandry, tůně, remízky a vznikala rovná koryta. Voda se tak v půdě už nedrží tolik jako dřív. Řešením je podle Urbana kromě zvlnění řek také obnova mokřadů, které se během 50. let vysoušely.

Právo

Potrubí kanalizace vede do kopce proti spádu, tak zní titulek deníku Právo. Jde o další zádrhel při rekonstrukci Pražské ulice v Kolíně. Ta se už dříve potýkala s problémy, protože stavbaři nestíhali původní termíny. Vedení města kvůli tomu už v minulosti firmě Geosan uložilo sankce.

Při kamerových zkouškách se teď ukázalo, že dělníci položili potrubí pro kanalizaci do kopce proti spádu. Teď hrozí, že se celé pokládání potrubí bude muset opakovat. Původní termín dokončení opravy ulice byl přitom už loňský listopad. Deník Právo dodává, že vedení radnice požadovalo po společnosti Geosan kamerové zkoušky už několik měsíců.