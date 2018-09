Přehled tisku: chystají se nová pravidla očkování, vysokoškoláci stále častěji nedokončují studium

Mladá fronta Dnes

Nechat se očkovat proti žloutence, chřipce nebo klíšťové encefalitidě bude od příštího roku složitější, dočtete se v Mladé frontě Dnes. Pacienti nejprve budou muset k praktikovi pro recept a pak si vakcínu osobně vyzvednou v lékárně. Teprve až potom jim lékař v ordinaci může injekci píchnout.

Nová pravidla se týkají všech nepovinných, a tedy pojišťovnou nehrazených vakcín. Doteď stačilo zajít k praktikovi, který má vakcínu přímo v ordinaci od distributora. Přístup k lékům bude ale odteď složitější kvůli novele zákona o léčivech, kterou vláda schválila v srpnu. Proti novým pravidlům protestují i samotní lékaři.

Pacienti si stále více všímají nežádoucích účinků léků. Lékový ústav loni evidoval skoro 3800 stížností Číst článek

Lidové noviny

Studenti vysokých škol stále častěji nedokončují studium. Podle Lidových novin na některých technických fakultách ze stovky studentů v ročníku získá inženýrský titul třeba jen čtrnáct z nich. Vysokou školu často nedokončí i ambiciózní, schopní a sebevědomí studenti, kteří nevidí ve studiu přínos, dodává list.

*

Vracet lahve od piva k dalšímu použití se v Česku pořád velmi dobře daří - i to se dozvíte z Lidových novin. Podle deníku se až 99 % všech půllitrových lahví dostane zpátky do pivovarů. A ty to vítají.

Pro pivovary totiž skleněné obaly představují nejekonomičtější, ale i zároveň nejlépe technicky řešenou variantu pro uchování piva. Pořízení jedné pivní lahve vyjde zhruba na tři koruny. A jedna lahev se do pivovaru k vymytí a k opětovnému naplnění vrátí v průměru až desetkrát.

Regionální Deník

Exekuce trápí pětinu lidí, kteří jsou bez práce​. Podle Regionálního Deníku jde tak o 47 tisíc lidí. Oproti konci loňského roku se počet nezaměstnaných s exekucí mírně snížil, stále jich je ale ​téměř dvakrát víc než v roce 2012.

Situace s exekucemi se nelepší, týkají se 860 000 Čechů, varuje zpráva o lidských právech Číst článek

*

V Česku ubývá chovatelů zvířat. Nejvíc se to týká těch, kteří chovají holuby a králíky. Podle deníku chovatelé stárnou, a mladí lidé nemají o tento kdysi rozšířený koníček zájem.

Deník píše, že na úbytku organizací chovatelů má vliv i stát, protože na jejich funkcionáře klade velkou administrativní zátěž. Mezi staršími chovateli se pak jen těžko hledá někdo, kdo je schopný to všechno zvládnout.

Právo

Od loňského listopadu do letošního dubna změnilo práci 650 tisíc Čechů - informuje Právo. Hlavními důvody byly získání lepších podmínek, nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a taky osobní důvody.

Ekonomice se daří, platy rostou a lidé vnímají, že na pracovním trhu je nedostatek zaměstnanců a nebojí se proto změny, vysvětluje deník. Práci nejčastěji měnili lidé pracující v oborech zemědělství, lesnictví a rybářství a v sektoru hotelnictví. To je obor s dlouhodobě nejvyšší mírou obměny zaměstnanců.