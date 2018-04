Přehled tisku: arbitráž v kauze solárních elektráren, billboardy u dálnic i Advokáti do škol

V českém tisku se ve středu dočtete, že Česká republika zpochybňuje rozhodnutí arbitrů v kauze solárních elektráren. Jejich nález už ministerstvo financí zažalovalo u civilního soudu v Ženevě. Píše to deník E15. Podle deníku Právo v případě, že billboard u dálnice spoluzaviní dopravní nehodu, může být trestně stíhán i ten, kdo reklamní poutač neodstranil. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Kozuch | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

E15

Česko zpochybňuje rozhodnutí arbitrů v kauze solárních elektráren, zjistil to deník E15. Tři nezávislí arbitři rozhodli, že by investoři do fotovoltaiky mohli mít nárok na odškodnění od státu. Ministerstvo financí před časem jejich nález zažaloval u civilního soudu v Ženevě a požaduje jeho zrušení.

Soud zprostil Alenu Vitáskovou obžaloby v kauze licencí pro solární elektrárny Číst článek

Regionální Deník

Ministerstvo zdravotnictví se chystá prověřovat účinky lázní, tématu se věnuje regionální Deník. Výsledky léčby v současné době nikdo nehlídá. Resort chce v příštích letech vytvořit standardy léčebných procedur. Jako první by se měl prověřit přínos lázní pro pacienty s artrózou.

Hospodářské noviny

Dva tisíce lékáren v Evropě by na konci dubna mohlo mít na vývěsním štítu logo Dr. Max. Hospodářské noviny píšou, že lékárenský řetězec teď čeká, až rumunský antimonopolní úřad schválí převzetí tamní sítě A&D Pharma. V Česku chce letos skupina otevřít dvacítku poboček.

Místo aby mizely, objevily se nové. Nově mají reklamu na billboardech u dálnic České dráhy Číst článek

Lidové noviny

Česká advokátní komora chce řešit kritickou neznalost Čechů v oblasti základních právních předpisů, píšou o tom Lidové noviny. Komora připravuje projekt Advokáti do škol, který má do osnov dostat takzvané právní desatero. Učitelé i ministerstvo školství projekt vítají, zařazení do osnov ale podle nich nebude jednoduché.

Právo

Nechávání billboardů u silnic a dálnic se může firmám vymstít, tvrdí to deník Právo. Pokud totiž reklamní poutač spoluzaviní nehodu, může být podle právníků trestně stíhaný i ten, kdo billboard neodstranil. Záleží ale na řadě okolností, třeba na stavu řidiče nebo rychlosti, kterou jel.