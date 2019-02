Přehled tisku: kontroly solárních elektráren, plošné testování žáků a odstřel zatoulaných koček

Ve čtvrtečním tisku se dočtete o tom, že roste počet firem, které přestaly splácet své dluhy. Tématu se věnuje Mf Dnes. Lidové noviny píšou o připravovaných kontrolách solárních elektráren a Právo upozorňuje, že myslivci ročně zastřelí tisíce zatoulaných koček, psů je oproti tomu ale jen zlomek. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solární elektrárny čekají kontroly Státní energetické inspekce. Tématu se věnují Lidové noviny. (ilustrační foto) | Foto: Kozuch | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

E15

Investoři půjčují státu peníze na jeden rok i na deset let se stejným úrokem, všímá si deník E15. Podle něj je to jeden z ukazatelů možné blížící se finanční krize. Naposled totiž taková situace nastala v krizovém roce 2008. Obvykle s rostoucí délkou splatnosti půjčky roste i úrok jako prémie pro investora za to, že se vzdává peněz na delší dobu. Nízké nebo nulové rozdíly mezi úroky jsou tak často reakcí finančních trhů na zpomalující se ekonomiku. Investoři se v takových případech domnívají, že úrokové sazby se už nebudou zvyšovat, nebo dokonce poklesnou. Podle ekonomů ale trhy svou reakci přehánějí, dodává E15.

Mf Dnes

Roste počet firem, které přestaly splácet své dluhy, dočtete se v Mf Dnes. Většinou jde o společnosti, které si půjčují od drobných investorů. Nákup firemního dluhopisu přitom nic nejistí. Lidé by proto měli být pozornější, do koho své peníze investují. Podvodné firmy mají většinou podobnou strategii. Na specializovaném portálu nabídnou drobným investorům dluhopisy v objemu mezi deseti nebo dvaceti miliony korun. Firmy totiž využívají toho, že dluhopisy do objemu jednoho milionu eur neschvaluje Česká národní banka. Investory nalákají na vysoký výnos kolem osmi procent ročně, někdy i více, vysvětluje Mf Dnes.

Lidové noviny

Solární elektrárny čekají kontroly Státní energetické inspekce. Tématu se věnují Lidové noviny. Cílem prověrek je zredukovat neoprávněnou podporu, kterou v cenách energie platí i spotřebitelé. Položka na obnovitelné zdroje teď představuje po zohlednění daní sedm procent z ceny elektřiny. Celkově jde na čistší zdroje 43 miliard korun, podpora slunečních elektráren tvoří víc než polovinu. Podle státu ale část firem čerpá podporu nelegálně. Kontroly inspektorů začnou už v únoru. Nejdříve se stát zaměří na období, kdy začala elektrárna fungovat. Od toho se totiž odvíjí i výše podpory z veřejných prostředků, píší Lidové Noviny.

Hospodářské noviny

Hejtmani oprášili nápad na plošné testování žáků - všímají si toho Hospodářské noviny. Hejtmani doufají, že tím sníží počet neúspěšných maturantů a zároveň zaplní učňovské obory. Původně kraje chtěly zpřísnit podmínky pro přijetí na střední školu, to ale resort školství odmítl. Kraje proto přišly s obnovením plošného testování pro žáky 5. a 9. tříd. To přitom není novinkou. Už před sedmi lety dělali povinné srovnávací testy žáci 9. tříd. Po dvou letech ale Česká školní inspekce testy ukončila, protože by podle nich zvyšovaly zátěž pro školy, aniž by přinesly nějaké významné výhody. Ministerstvo školství místo toho zavedlo jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky.

Právo

Myslivci ročně zastřelí tisíce zatoulaných koček, psů je oproti tomu ale jen zlomek. Podle deníku Právo je to kvůli tomu, že o zatoulané kočky se často nikdo nestará. Přitom občanský zákoník říká, že o ztracené zvíře se má postarat obec. Po odchytu volně pobíhajících koček tak není veřejná poptávka - píše deník. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2017 myslivci zastřelili kolem 11 tisíc koček, psů pak necelé čtyři stovky. Hlavním důvodem je podle Práva to, že lidé berou osamocenou kočku jako něco běžného, ale v případě psů je to jiné. Přestože podle zákona by se chovatelé měli k oběma zvířatům chovat stejně. Podle listu to ale stát příliš nezajímá. A poukazuje třeba na topení narozených koťat, které je ale stále na venkově běžné. Přitom jde o hrubé porušení zákona.

Deník N

Z Deníku N se dozvíte, že antimonopolní úřad dal Finančnímu analytickému úřadu pokutu 250 tisíc korun. Vadí mu, že finanční analytický úřad zadal zakázku za deset a půl milionu bez daně napřímo jedné firmě, aniž vypsal veřejnou soutěž. Šéf finančně analytického úřadu se ale brání, že na vypsání zakázky měl právo, protože nikdo jiný nemohl požadované technologie dodat.