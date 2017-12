Přehled tisku: investice do solární energie, žaloba OKsystemu, přes 70 let staré fotografie

Ve středečním tisku se dočtete, že české firmy se zajímají o solární energii v zahraničí. Investory láká Maďarsko, Írán, Austrálie a Chile. Více se dočtete v Hospodářských novinách. Podle deníku Právo firma OKsystem žaluje ministerstvo práce a sociálních věcí. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Solární elektrárna v České Skalici (ilustrační foto) | Foto: Kozuch | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Hospodářské noviny

České firmy se zajímají o solární energetiku v zahraničí. Informují o tom Hospodářské noviny. Velký boom zažívá trh v Maďarsku, investory láká taky Írán, Austrálie a Chile. V Česku teď totiž firmy solární elektrárny moc nestaví. Zaměřují se hlavně na instalace střešních panelů, které podporují fondy z Evropské unie.

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES píše o výrazném zdražení bytů v panelových domech. Panelákové byty sice pořád zůstávají nejdostupnějším typem bydlení v Česku, v posledních letech ale jejich ceny stouply tak, že na ně často nedosáhne ani střední třída. V současné době stojí v průměru o polovinu víc než před pěti lety.

Právo

Firma OKsystem žaluje resort práce a sociálních věcí. Zjistil to deník Právo. Úřad totiž v listopadu odstoupil od smlouvy s OKsystem, který vyhrál stamilionový tendr na vytvoření nového systému pro vyplácení dávek nebo důchodů. Vyústil tak několik let trvající spor o IT zakázky na ministerstvu.

Regionální Deník

Psychiatři v Plzeňském kraji jsou přetížení, vyhledává je čím dál víc pacientů. Téma rozebírá regionální Deník. Podle oslovených odborníků se počet psychicky nemocných zvyšuje, ordinace psychiatrů na Plzeňsku denně navštíví v průměru 25 pacientů.

Lidové noviny

Až letos vyšla vůbec první kniha fotografa Ladislava Sitenského, který se proslavil fotografiemi britského letectva RAF za 2. světové války. Publikaci vydala jeho vnučka Adéla Kándlová. V Lidových novinách popisuje, jak náročné bylo vydání knihy víc než 70 let po válce. Popisuje pohnutý osud publikace i to, jak musela podklady hledat po celém světě.

E15

Policejní vyšetřování komplikuje obří developerský projekt na pražském Hagiboru, píše deník E15. Policie vyšetřuje podezřelý krach developera Con Invest a zajímá se o transakci s téměř osmi hektary stavebních pozemků za miliardy korun.