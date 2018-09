Přehled tisku: solární kapuce pro turisty a Airbnb v Praze za půl miliardy korun

Deník

Praha chce přitvrdit vůči řidičům, kteří zneužívají pruhy pro autobusy - věnuje se tomu regionální Deník. Dohlídnout na ně mají kamery, které chce Technická správa komunikací rozmístit na vhodné úseky. Hříšníci by pak rovnou dostali pokutu. Teď totiž policisté pokuty za jízdu v pruhu pro autobusy příliš nedávají. Jak píše regionální Deník, vůbec nejhorší je situace podle Ropidu na Evropské, kde se pruhy téměř nedodržují. Policisté tam sice hlídkují několikrát týdně, ale řidiči si z toho nic nedělají. Za jízdu v pruhu pro autobusy přitom můžou dostat pokutu až 2500 korun.

Česko stojí na prahu první kryptoměnové kauzy, to je téma deníku E15. Společnost Cryptelo sice prodala investorům virtuální měnu za víc než dvacet milionů korun, soud ji ale poslal do insolvence. Firma totiž údajně dluží peníze, které si půjčila na rozjezd podnikání. Cryptelo se brání tím, že se je obětí insolvenční šikany ze strany bývalého partnera firmy. Cryptelo přitom bylo podle deníku E15 považováno za slibnou firmu. Loni se třeba dostala mezi vítěznou sedmičkou ze 160 nových technologických firem, které získaly skoro milionovou investici od českého podnikatelského inkubátoru StartupYard. A letos nabízelo virtuální mince v hodnotě až padesáti milionů dolarů.

Jak jednoduché si je nechat stočit tachometr na autě, to zjišťovala MF Dnes. Stačí pár minut a pár stovek. Mechanici se ale brání tím, že samotné stáčení není nelegální. Nezákonný je až prodej takového auta. Přitom až 40 procent ojetin může mít v česku odmazané kilometry. První pokuty za úpravu tachometrů už ale padly. Třeba Městský soud v Brně potrestal firmu za to, že jednomu autu odmazala víc než 59 tisíc kilometrů, aby mělo najeto 135 tisíc kilometrů. Společnost za to dostala pokutu 116 tisíc korun a taky by měla doplatit kupující dalších 58 tisíc.

V srpnu utratili turisté za ubytování v Praze přes Airbnb skoro půl miliardy korun. Podle Hospodářských novin to je zatím nejvíc v historii. Rekordní léto za sebou mají taky pronajímatelé z dalších českých měst - třeba z Brna, Ostravy nebo Českých Budějovic. Podle státu ale ne všichni z příjmů platí daně a místní poplatky. Vládní studie z loňska odhadovala, že státu na daních z Airbnb uniká nejméně 460 milionů korun ročně. O dalších 100 milionů korun nejspíš přichází taky hlavní město na místních poplatcích.

Solární kapuce, která promění lidi v malou sluneční elektrárnu - tak shrnuje Právo nápad studenta brněnského VUT Tomáše Vevery. Ten navrhl kapuci z ohybatelných solárních panelů a místo jedné ze šňůrek ji nakreslil USB kabel - třeba na nabíjení mobilu nebo tabletu. Mladík se teď chystá kapuci vyrobit. Student vymyslel kapuci tak, aby šla snadno suchým zipem připevnit k jakémukoliv tričku. Jako podklad pro solární panely chce použít vzdušnou a voděodolnou látku, popisuje Právo. Kapuci by podle něj využívali třeba turisté v horách, kteří by tak nemuseli řešit, jak si v přírodě nabíjí telefon.