Přehled tisku: soucitní Češi, co stojí ve zprávě OLAF i opětovné zvedání mezd

V úterních novinách se dočtete třeba o rozdílech mezd mezi Čechy a Slováky, které ve velké analýze rozebírá Mladá fronta DNES. Co skrývá zpráva OLAF rozebírá pak týdeník Respekt a o podobném tématu píše také deník Právo. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 2. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Respektu našel OLAF pochybení na straně žadatele o dotaci i komise, která dotaci schválila. Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Češi se mají lépe než Slováci - zatím. To je titulek Mladé fronty DNES, která provedla velkou analýzu ekonomických údajů o obou zemích. Vyplynulo z ní třeba to, že Češi za svůj průměrný plat nakoupí víc věcí, oproti Slovákům ale mají dražší zboží, služby i bydlení. Průměrná měsíční mzda po zdanění přesáhne u Čecha 22 tisíc korun, zatímco Slovák bere zhruba 18,5 tisíce. V Česku si tak sice připlatíme za lístek do kina nebo kadeřníka, dražší věci ale díky vyššímu platu rychleji splatíme. Na koupi bytu na sídlišti v Praze budeme vydělávat 13,5 roku, na bydlení v Bratislavě ale lidé musí šetřit ještě o rok a půl déle.

Respekt

Deníky i týdeníky se po Novém roce věnují závěrečné zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům o farmě Čapí hnízdo. Týdeník Respekt zjistil, že OLAF našel pochybení jak na straně žadatele o dotaci, tak při rozhodování komise, která eurodotaci pro farmu schválila. O jak závažné chyby jde a čeho přesně se týkají, ale týdeník zatím nezjistil.

Schillerová: O zveřejnění zprávy OLAF k Čapímu hnízdu rozhodneme před hlasováním o důvěře vládě Číst článek

Právo

Deník Právo pak píše, že europoslanci se v úterý skutečně obrátí na eurokomisaře Günthera Oettingera, který je odpovědný za rozpočet Evropské unie. Právu to řekl europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. Ministerstvo financí zatím obsah zprávy ani její část nezveřejnilo. Podle šéfky resortu Aleny Schillerové za hnutí ANO si ministerstvo nechává zpracovat analýzu, co a jestli vůbec může z dokumentu zveřejnit.

Lidové noviny

Češi dokážou podle ředitelky české pobočky nadace Unicef Pavly Gomby soucítit i na dálku. Řekla to v rozhovoru pro Lidové noviny. A zmínila třeba Jižní Súdán, kam Češi loni poslali na boj proti dětské podvýživě a zajištění pitné vody víc než čtyři a půl milionu korun. Dárci z Česka taky podpořili chudé rodiny a sirotky ve Rwandě, mimo to zajistili třeba 188 koz, které lidé v nouzi využívají na mléko a maso. Češi se zapojili i do pomoci po hurikánech v oblasti karibských ostrovů.

Regionální Deník

S novým rokem nepřestaly platit jen stovky tisíc řidičských průkazů, ale taky doklady pro řízení lodí. Upozorňuje na to regionální Deník. Na výměnu mají kormidelníci už jen měsíc, pak jim za vedení plavidla bez průkazu hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Nový plavební doklad si musí pořídit hlavně vůdci velkých lodí, který průkaz dostali mezi 1. květnem 2004 až 31. prosincem 2014. Tato povinnost se ale dotkne i těch, kteří řídí malá a rekreační plavidla. U této skupiny jde pouze o starší průkazy vydané od 1. ledna 1985 do 31. prosince 1995.

Hospodářské noviny

Nouze o nové pracovníky bude letos firmy opět nutit zvedat platy. Téma otevírají Hospodářské noviny, která otiskla výsledky průzkumu agentury Ipsos mezi 101 manažery. Firmy se podle nich budou dál přetahovat o nové zaměstnance, aby neodešli ke konkurenci. A lákat je budou právě na vyšší odměny. Podle Úřadu práce teď hledá zaměstnání 214 tisíc lidí. Nedostatek pracovní síly je tak velký, že už začíná brzdit růst tuzemské ekonomiky.