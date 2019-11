Přehled tisku: třikrát víc spalniček, nesprávné zápisy v katastru nemovitostí a jak správně reklamovat

V českých denících se v sobotu dočtete, že se spalničky letos rozšířily do všech krajů v Česku, upozorňují na to Lidové noviny. Regionální Deník píše o tom, že nesprávné zápisy v katastru nemovitostí můžou lidem způsobit problémy při žádosti o půjčku. A deník Právo radí, jak správně postupovat při reklamaci a na jaké praktiky obchodníků si dát pozor. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:35 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti spalničkám. (Ilustrační snímek) | Foto: Lindsey Wasson | Zdroj: Reuters

Lidové noviny

Spalničky se letos rozšířily do všech krajů v Česku, upozorňují na to Lidové noviny. Hygienici od začátku roku evidují 587 nakažených. Oproti celému loňskému roku je případů spalniček téměř třikrát víc. V minulosti vymýcený virus se do Česka vrátil kvůli nízké proočkovanosti.

Spalničky se nešíří, pokud je naočkovaných alespoň 95 procent populace. Pak jsou totiž chránění i lidé, kteří vakcínu ze zdravotních důvodů dostat nemůžou. Optimální hranice ale Česká republika nedosahuje už od roku 2015 a aktuálně je proočkovanost pod devadesáti procenty.

Deník

Nesprávné zápisy v katastru nemovitostí můžou lidem způsobit problémy při žádosti o půjčku, píše o tom regionální Deník. Banky totiž odmítají brát do zástavy domy, které podle záznamů stojí na orné půdě. Chyby v katastru vznikají třeba proto, že developeři nenahlásí úřadu změnu užívání pozemků. Podle Jarmily Daňkové z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je obecně možné říct, že takové případy jsou časté. Přesná statistika ale v celostátním měřítku neexistuje.

Právo

Deník Právo radí, jak správně postupovat při reklamaci a na jaké praktiky obchodníků si dát pozor. Prodejcům například nemusíte dávat příslušenství, pokud je jasné, že s ním vada výrobku vůbec nesouvisí. Obchodníci taky nesmí přijetí reklamace odmítnout ani v případě, že je zboží zašpiněné nebo zjevně opotřebované. Na vyřízení reklamace má prodávající maximálně 30 dnů od jejího uplatnění. Během této lhůty musí stihnout posoudit vadu, rozhodnout o reklamaci, provést případnou nápravu a ještě o vyřízení reklamace informovat spotřebitele.