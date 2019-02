Přehled tisku: špatný vzduch, chybějící letečtí dispečeři nebo odškodnění pro východního Němce

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že kvůli špatnému vzduchu zemře ročně víc než pět tisíc Čechů. Hůř jsou na tom už jen Maďaři, Lotyši, Poláci a Slováci. Píše o tom regionální Deník. Podle Hospodářských novin chybí na českých letištích dispečeři. V celé zemi jich slouží na 230. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:42 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli špatnému vzduchu zemře ročně víc než pět tisíc Čechů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ekonom

Týdeník Ekonom píše o byznysu se zmrazováním lidí, který funguje v Rusku. Takzvaná kryonika má uchovat lidi do budoucna, kdy bude možná jejich resuscitace. Za pobyt v ledu na jedno století chce ruská firma v přepočtu asi 800 tisíc korun. Kdo na to nemá, může si za poloviční cenu nechat zamrazit jen hlavu.

E15

Nejčernější scénář elektrické budoucnosti? Skoro milion a půl lidí bez práce a výpadky ve veřejných financích za víc než 400 miliard korun. Hrozí to, pokud se automobilový průmysl nedokáže přizpůsobit nástupu elektromobilů. Z analýzy firmy Delloite to cituje deník E15.

Mf Dnes

Mf Dnes informuje o případu bývalého východního Němce, kterého v roce 1982 těžce zranili českoslovenští pohraničníci. Teď za to dostane necelých 126 tisíc korun. Ministerstvo spravedlnosti mu přiznalo mimořádné odškodnění.

Regionální Deník

Kvůli špatnému vzduchu ročně zemře víc než pět tisíc Čechů. To je přitom víc než průměr ostatních zemí. Hůř než Češi na tom jsou jen Maďaři, Lotyši, Poláci a Slováci. Uvádí to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, kterou cituje regionální Deník.

Lidové noviny

Lidové noviny zjistily konkrétní návrhy vládních škrtů. Kvůli pomalejší ekonomice musí kabinet začít šetřit. Kromě snížení počtu zaměstnanců se má sáhnout třeba taky do investic a dotací. Sníží se náklady resortů. A ušetřit má taky modernizace systému sociálních dávek.

Hospodářské noviny

Na českých letištích chybí dispečeři. V republice jich dnes slouží okolo 230. Vzhledem k houstnoucímu letištnímu provozu to ale v budoucnu nemusí stačit. Nástupní plat řídícího letového provozu je přitom 70 tisíc korun. Všímají si toho Hospodářské noviny.

Právo

Vězeňská služba chce do cel nasazovat placené informátory. Požádá o ně ministerstvo spravedlnosti. Pomáhali by přímo ve věznici odhalovat třeba pašování drog, mobilů a SIM karet. Někdy se na pašování totiž podílí i dozorci. Zjistil to deník Právo.