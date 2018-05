Přehled tisku: ministryně Šlechtová ve VIP salonku, špion na ambasádě v Litvě i léčba rakoviny prsu

V českém tisku se ve středu dočtete, že vojenský špion unesený v Libanonu kvůli kauze Fajád Martin Psík pracuje na české ambasádě v Litvě jako zástupce vojenského a leteckého přidělence. Píše to deník Právo. Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) ještě jako šéfka resortu pro místní rozvoj utrácela podle Lidových novin za VIP salonek na pražském letišti. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 16. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karla Šlechtová, ministryně obrany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

E15

Léčba rakoviny prsu v pražském Podolí by mohla být šetrnější. Deník E15 píše, že přístroj za dvacet milionů korun dokáže ozařovat okolí nádoru přímo při operaci. Ženy tak po zákroku nemusí podstupovat několik týdnů radioterapie.

Hospodářské noviny

Stát chce regulovat krátkodobé pronájmy typu Airbnb, téma Hospodářských novin. Novela zákona o místních poplatcích by měla částečně odstranit rozdílné podmínky pro poskytovatele Airbnb a hoteliéry. Zákonodárci chtějí taky posílit pravomoci vlastníků bytů, kteří s provozovateli Airbnb žijí v jednom domě.

Lidové noviny

Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) jako šéfka resortu pro místní rozvoj pravidelně utrácela za VIP salonek na pražském letišti. Zjistily to Lidové noviny na základě dotazů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Za 26 objednávek exkluzivního odbavení zaplatil stát přes 310 tisíc korun.

Regionální Deník

V Litoměřicích ve středu vystavují 500 let starou Klaudyánovu mapu, upozorňuje na to regionální Deník. Státní oblastní archiv originál mapy zdarma ukáže od 9.00 do 11.30 a poté od 14.00 do 16.30 hodin. Příležitost se nemusí opakovat, kulturní památka je totiž jinak zavřená v trezorové místnosti a těžko se k ní dostávají i badatelé.

Právo

Vojenský špion Martin Psík unesený v Libanonu kvůli kauze Fajád pracuje na ambasádě v Litvě, zjistil to deník Právo. Psík byl v roce 2015 v půlročním zajetí spolu s dalšími čtyřmi Čechy. Na českém velvyslanectví v litevském Vilniusu působí necelý rok ve funkci zástupce vojenského a leteckého přidělence.