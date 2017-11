Přehled tisku: stát by nezvládl ochranu hranic, Škoda Transportation na prodej a vojáci bez uniforem

V pátek se v českém tisku dočtete o problémech české armády, které chybí uniformy a také o dokumentu, podle kterého by stát nezvládl případnou ochranu hranic. Regionální tisk také upozorňuje, že autobusy dopravce Arriva řídí nově i řidiči ze Srbska. Ranní přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky policistů a vojáků kontrolovaly hraniční přechody do Rakouska v Jihočeském a Jihomoravském kraji | Foto: ČTK

V Poličce na Svitavsku se možná znovu budou vyrábět ruční granáty. Všímá si toho páteční E15. Poličská zbrojovka doufá, že se svým nově vyvinutým typem granátu uspěje ve výběrovém řízení, které vypsalo ministerstvo obrany. To shání granáty za asi 200 milionů korun.

Deník E15 upozorňuje, že bývá obvyklé, že stát při nákupu zbraní nebo výbušnin, oslovuje výrobce přímo. Teď ale vypsal výběrové řízení. Granáty z Poličských strojíren ale přesně odpovídají požadavkům armády. Pokud by zakázku vyhrál český výrobce, státu by se navíc při koupi výzbroje na daních a pojištění vrátilo asi 40 % částky, kterou by zaplatil. Kdyby granáty ministerstvo koupilo v zahraničí, na daních by se do státního rozpočtu nevrátilo nic.

V Poličce se granáty vyráběly od začátku dvacátých let minulého století až do konce druhé světové války. Pak jejich produkce v tamních strojírnách skončila. V minulých čtyřech letech firma pracovala na vývoji granátu nového. A právě ten teď nabízí ministerstvu. Nový typ granátu má plastový obal. Uvnitř jsou tisíce ocelových kuliček.

Skupina EPH Daniela Křetínského nejspíš brzo koupí společnost Škoda Transportation. Píše o tom Mladá fronta DNES. Aby Křetínského firma škodovku získala, musí už jen převést peníze na účty současných majitelů. Kolik skupina EPH za Škodu Transportation zaplatí, Křetínský odmítl říct.

Deník připomíná, že v minulosti se spekulovalo o tom, že EPH za výrobce vlaků, tramvají nebo vozů metra zaplatí asi třicet miliard korun. Mluvčí skupiny EPH Daniel Častvaj ale ani tuhle částku nechtěl komentovat.

Jasné není taky to, kdo peníze za Škodu Transportation dostane. Vlastnická struktura firmy je totiž hodně komplikovaná. Jeden z hlavních podílů v ní vlastní třeba Marek Čmejla, který byl ve Švýcarsku nepravomocně odsouzen za podvod a praní špinavých peněz.

O koupi Škody Transportation měla dlouho zájem taky čínská firma CRRC, tedy největší výrobce kolejových vozidel na světě. Po ročních jednáních ale z obchodu sešlo. Důvod sice nikdo oficiálně neřekl, podle novin ale čínská společnost zájem o koupi plzeňské škodovky ztratila nejspíš právě kvůli komplikované vlastnické struktuře firmy.

Česko není připraveno na případnou ochranu státních hranic. Vyplývá to z vládního dokumentu, který získaly Lidové noviny. Problém je třeba v tom, že policii k ochraně hranic chybí skoro čtyři tisíce lidí. Situaci by komplikovalo ale třeba taky to, že na jedenácti velkých přechodech není ani telefonní signál.

Z dokumentu podle Lidových novin vyplývá, že pokud by se stát opravdu rozhodl hranice chránit, museli by s tím policistům pomáhat celníci a vojáci. Chybějící policisty chce ministerstvo vnitra v budoucnu nahradit třeba termokamerami, které by odhalily pohyb u státní hranice. Nakoupit chce taky mobilní osvětlení nebo terénní auta. Peníze na nákup techniky ale zatím vláda nevyčlenila.

Podle ministerstva problém vznikl i kvůli současnému ekonomickému růstu. Zájem o práci u policie má totiž málo lidí. Dávají přednost nabídkám ze soukromého sektoru. A to hlavně ve velkých městech. Třeba na pražském letišti Václava Havla teď policii chybí víc než 300 lidí. Při obnovení hraničních kontrol by to bylo ještě víc.

Autobusy společnosti Arriva řídí nově řidiči ze Srbska. Všímá si toho páteční Regionální deník. Dopravce původně chtěl nové zaměstnance najít na Ukrajině, vyřízení víz a pracovních povolení by tam ale trvalo mnohem déle než právě v Srbsku.

Arriva se sice během letní náborové akce na Ukrajině dohodla s asi dvaceti řidiči. Tamní ambasáda ale jejich žádosti o pobyt v Česku mohla začít řešit nejdřív na konci listopadu. V Srbsku řidiči doklady potřebné k tomu, aby mohli začít pracovat v České republice, získali do tří měsíců. V Praze a ve středních Čechách tak už teď autobusy řídí pět Srbů.

Další Srbové do Česka přijdou v příštích týdnech. Budou jezdit hlavně na Kladensku. Po připojení regionu do Pražské integrované dopravy tam Arriva řešila problémy s nedostatkem lidí. Museli vypomáhat řidiči z Moravy a některé spoje dopravce dokonce zrušil. Kromě lidí ze zahraničí Arriva nové zaměstnance hledá taky v Česku, například mezi ženami. Podle odhadů teď u nás chybí asi 10 tisíc řidičů autobusů a nákladních aut. Víc čtěte v Regionálním deníku.

Švédové dětem představí roboty z brček. To je titulek pátečních Hospodářských novin. Ty píšou o tom, že do Česka přijedou švédští podnikatelé, kteří budou ve školách ukazovat sady, díky kterým si děti budou moct postavit roboty třeba z obalů od mléka, kelímků od kávy nebo z brček.

Sady by podle Hospodářských novin mohly zvýšit zájem dětí o technické obory. Jejich základy se v budoucnu mají v českých školách vyučovat už od první třídy. Sady vyvinuté švédskými podnikateli se podle Hospodářských novin podobají třeba u nás dobře známému Merkuru. Roboty si díky nim prý dokážou postavit dokonce i předškolní děti.

Kromě technických schopností se děti při stavbě robotů budou seznamovat taky se základy informatiky nebo programování. Zvířata nebo jednoduché dopravní prostředky, které třeba z brček školáci složí, budou moct rozhýbat pomocí počítačové aplikace. Švédští podnikatelé začnou sadu v tuzemských školách předvádět příští týden. Jeden balíček vyjde asi na dva tisíce korun. Jestli ho nějaká škola koupí, ale zatím podle Hospodářských novin není jasné.

Armádě ve výstrojních skladech docházejí nové uniformy. Zjistil to deník Právo. Velký nedostatek je třeba sukní, dámských kalhot nebo přileb. Problém podle generálního štábu vznikl asi před pěti lety. Tehdy armáda kvůli ekonomické krizi přestala výstroj nakupovat.

Právo ale doplňuje, že málo peněz do nákupů uniforem šlo i v letech, kdy už recese odezněla. Třeba v roce 2015 ministerstvo obrany koupilo asi dva a půl tisíce nových blůz. V armádě přitom pracuje 23 tisíc vojáků a každý rok navíc přichází až dva tisíce nováčků. Podle generálního štábu se zásobování uniformami výrazně zlepší příští rok.

Mezi lety 2018 a 2021 ministerstvo obrany nakoupí výstroj za 100 milionů korun. Ve skladech tak přibydou desítky tisíc nových uniforem. Situace teď ale podle Práva není tak špatná jako asi před pěti lety. Tehdy chyběly prakticky všechny součásti výstroje, teď chybí jen některé její části.