Přehled tisku: stavební úřady, chybějící místa v domovech důchodců nebo hudební výchova

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že ministerstvo pro místní rozvoj plánuje odebrat obcím stavební úřady. O výstavbě by nově rozhodoval stát. Píší to Hospodářské noviny. Získat místo v domově důchodců může být podle Mf Dnes velmi obtížné. Domovy loni nevyhověly 60 tisícům žádostí. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:48 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Získat místo v domově důchodců může být velmi obtížné, všímá si toho Mf Dnes. Podle údajů Českého statistického úřadu domovy loni nevyhověly 60 tisícům žádostí. Na jednolůžkový pokoj můžou zájemci čekat i deset let.

Stavbu rodinných domů brzdí jediné povolení. Lidé na něj čekají i sedm měsíců Číst článek

Hospodářské noviny

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje odebrat obcím stavební úřady. Hospodářské noviny píšou, že o výstavbě by nově rozhodoval přímo stát. Podle ministerstva by se tak zamezilo možnému vlivu starostů nebo jiných komunálních politiků na rozhodování úředníků. Změna stavebního práva by měla zkrátit čekání na stavební povolení.

Lidové noviny

Každý pátý školák by chtěl zrušit hodiny hudební výchovy. Vyplývá to z průzkumu Českého statistického úřadu Minisčítání 2018, kterému se věnují Lidové noviny. Téměř 15 procent žáků stráví denně pět a více hodin na telefonu. Polovina dětí se ale navzdory oblibě moderních technologií považuje za manuálně zručné.

V Tišnově objevili nevybuchlou leteckou pumu, policie kvůli bezpečnosti evakuovala na 120 lidí Číst článek

Regionální Deník

Pardubice musely rychle zastavit kopání kanalizace a práce pro položení sítí v části Svítkov. Regionální Deník píše, že úředníci magistrátu zapomněli na letecké pumy, které oblast zasypaly v srpnu 1944 při náletu na nedalekou rafinerii a vojenské letiště.

Právo

Strojírny plzeňské Škody JS dodají jaderné elektrárně Temelín 60 nových kontejnerů na vyhořené palivo, informuje o tom deník Právo. Pět a půl metru vysoký válec kompletně vyvinula a vyrobila plzeňská firma.