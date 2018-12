Přehled tisku: kauza poslance Roznera u imunitního výboru, protekce v medicíně a výstavba obchvatů

Ve středečním tisku se dočtete o tom, že imunitní výbor ve sněmovně už dostal žádost policie o vydání poslance SPD Miloslava Roznera ke stíhání za výroky o bývalém pracovním a sběrném táboru v Letech u Písku. Na případ upozorňuje deník Právo. Mf Dnes informuje o pokračující výstavbě obchvatů a Hospodářské noviny se věnují limitům letiště v pražské Ruzyni. Více se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:13 12. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslav Rozner z SPD. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Sazka se zajímá o britskou loterii - píše o tom středeční vydání deníku E15. Skupina se totiž bude snažit získat licenci na provozování tamní National Lottery. Tu má až do roku 2023 právo řídit společnost Camelot. Zahájení soutěže o licenci k dalšímu provozu britské loterie se ale podle médií očekává už v příštím roce. Na začátku celého procesu získání licence budou podle mluvčího Skupiny Sazka Radka Němečka jednání s britskou vládní agenturou Gambling Commision. Té budou uchazeči předkládat svoje návrhy. Jak píše E15, Sazka nevylučuje, že by se o britskou loterii ucházela ve spolupráci ještě s jinou firmou.

Mf Dnes

Výstavba obchvatů a velkých okruhů kolem krajských měst v posledních týdnech pokročila. Mf Dnes uvádí příklad z Brna nebo posun v přípravách dalšího úseku západního obchvatu Plzně. Deník ale popisuje i prodlevy - třeba v případě Prahy nebo Českých Budějovic. V Brně se na podzim začal stavět jeden a půl kilometru dlouhý úsek Žabovřeská. Ocení ho hlavně řidiči, kteří jezdí z dálnice D1 na sever od Brna. Výstavba velkého městského okruhu ale nepostupuje tak rychle, jak by mohla, a to kvůli spolku Voda z Tetčic.

Lidové noviny

Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijala několik neúspěšných uchazečů o studium na základě toho, že pocházeli z lékařských rodin. A to na úkor stovek dalších, kteří sice u zkoušek uspěli a odvolali se, ale fakulta je nevzala kvůli nedostatečné kapacitě oboru. O problému informují Lidové noviny. Nově zvolený, ale dosud nejmenovaný děkan fakulty se k tomu nevyjádřil. Podle deníku zapsala fakulta za uplynulých devět let do prvního ročníku studia celkem sedm původně neúspěšných lidí, u kterých jako důvod přijetí ke studiu uvedla třeba „rodinnou lékařskou tradici“ nebo „rodinné lékařské zázemí“.

Deník

Léky na úzkost i krevní nádory by mohly být levnější, a to díky zatím nevyužitým aukcím - tvrdí to středeční vydání regionálního Deníku. Náklady za vytipované léky by se totiž díky aukcím mohly snížit dokonce až o polovinu. Svaz zdravotních pojišťoven vybral celkem čtyři účinné látky, které obsahují desítky léčiv na choroby nervové soustavy nebo krevních nádorů. A rozhodl se požádat o vyhlášení elektronické aukce. Ministerstvo zdravotnictví jí už dalo zelenou. Čeká se tak jen na pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Právě ten musí ze zákona takovou aukci oficiálně vyhlásit.

Hospodářské noviny

Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni se blíží svému limitu. Hospodářské noviny upozorňují na to, že se pomalu dostává do bodu, kdy už rostoucí množství cestujících nebude možné zvládnout. Pro letiště není prý problémem jen chybějící ranvej, která by umožnila navýšit počty přistávajících letadel. Ještě víc totiž letišti chybí vlakové spojení s centrem města. Tyto problémy připustil v rozhovoru pro Hospodářské noviny ředitel státního podniku Letiště Praha Václav Řehoř. Ruzyně letos očekává necelých 17 milionů cestujících. Pro chystanou stavbu paralelní dráhy, která má zvýšit počet přistávajících letadel, má schválenou hranici 21 milionů cestujících ročně. Této mety dosáhne podle svých vlastních odhadů po roce 2026 .

Právo

Policie chce stíhat poslance hnutí SPD Miloslava Roznera za výroky o bývalém pracovním a sběrném táboru v Letech u Písku. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už dostal žádost o zbavení jeho imunity, informoval deník Právo. Poslanec označil objekt koncem loňského roku doslova za „neexistující pseudokoncentrák“. Policisté z pražského krajského ředitelství chtějí Roznera stíhat pro trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Za to hrozí půlroční až tříleté vězení. Rozner čelil trestnímu oznámení kvůli svým výrokům o koncentračním táboře v Letech už v minulosti. Policie případ tehdy odložila. Právo ale tvrdí, že žalobci vrátili policii případ k opětovnému vyšetření. Nejnovější žádostí policie o vydání Roznera by se měl mandátový a imunitní výbor zabývat v příštích dnech, sněmovna by ji pak mohla řešit nejspíš na své lednové schůzi.