Přehled tisku: virtuální zrcadla v e-shopech, obavy z emisních povolenek a objev českých biologů

Ve středečním tisku se dočtete například o nových pravidlech pro stanice technické kontroly. Tématu se věnuje deník E15. Hospodářské noviny upozorňují na obavy tepláren z nových emisních povolenek a Mf Dnes píše o e-shopech, které začínají s virtuálními zrcadly. Ty umožní „vyzkoušet si" zboží online. Více se dočtete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:56 16. října 2018

E15

Nová pravidla, která platí od října, přinášejí problémy pro sdanča je tanice technické kontroly. Upozorňuje na to deník E15. Kontroloři totiž musejí před měřením emisí prověřit, jestli motor v autě souhlasí s typem zapsaným v technickém průkazu. Dostat se k údajům je ale u většiny vozů téměř nemožné. Označení bývá na nepřístupných místech pod plastovými kryty. Kolikrát se tam nedostane ani laboratorní kamera. Údaje jsou špatně dostupné u 90 procent aut, která by kvůli tomu nemusela kontrolou projít. Ministerstvo dopravy navíc může díky vyhlášce stanice kontrolovat - třeba nastrčenými vozy a skrytými kamerami.

Hospodářské noviny

Teplárny se bojí krachu kvůli drahým emisním povolenkám. Tak zní titulek Hospodářských novin. Povolenka na vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého stála v posledních letech 3 až 5 euro, ale za poslední rok se její cena zdvihla na více než 20 eur. Teplárny ale tyto náklady nesmějí započítat do konečné ceny. Povolenky totiž mají podniky nutit k tomu, aby přešly na ekologičtější výrobu, místo nejčastěji spalovaného uhlí. Platby za vypuštěné zplodiny by ale teplárny mohly vyjít na miliardy korun. Kvůli rozhodnutí Energetického regulačního úřadu můžou největší znečišťovatelé odběratelům zaúčtovat jen přibližně polovinu nákladů za povolenky.

Lidové noviny

Jak si ve školách poradit se závažnými poruchami chování žáků píšou Lidové noviny. Národní ústav pro vzdělávání doporučuje třeba ranní komunikační kruhy ve třídách, kde si kolektiv popovídá o novinkách ze světa i z osobních životů. Variantou jsou i speciálně zaměřené školy na problémové děti. Jedna z takových škol je v Želešicích u Brna. Zaměřuje se nejen na poruchy chování a učení, ale i na autismus. Dřív se podobným institucím říkalo „zvláštní školy“. Sedmdesát procent žáků tam poradenská zařízení doporučila, protože nevěděla, jak je zapojit do normálních tříd s minimálně dvaceti žáky.

Mf Dnes

E-shopy začínají s virtuálními zrcadly, které umožní „vyzkoušet si“ zboží online. Mf Dnes píše o start-upu Virtooal, který zatím umožňuje vyzkoušet vše, co se týká obličeje. Do aplikace nahrajete svou fotografii a na tváři uvidíte, jak by vám slušely třeba vybrané brýle. Nově bude možné využít i webkameru. Zákazníkům by virtuální zrcadla mohla ulehčit rozhodování. Tím by se snížil i počet vráceného zboží. Vratky jsou totiž pro online obchody nákladné. Lidé často vracejí i oblečení, protože odhadnout správnou velikost bývá oříšek. Na to se zaměřuje společnost SizeID. Údaje o velikostech oblečení a bot z veřejně dostupných tabulek s velikostmi převádějí do jednotného standardu. Data dokážou vyhodnotit a přesně doporučit vhodnou velikost.

Právo

Olomoučtí biologové objevili na Borneu novou hvězdnatku. Tématu se věnuje Právo. Novou rostlinu objevil tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Hvězdnatku kelabitskou pojmenovali podle stejnojmenné vysočiny v malajském ostrově Sarawak. Odborníci doufají, že objevy unikátních druhů rostlin zastaví těžbu dřeva v tamních lesích.