Přehled tisku: povinné minimální rozestupy, nanoléky na rakovinu i stížnosti občanů na houkání sirén

Válečný fotograf Vladislav Sitenský fotil i české letce RAF, teď chce vnučka fotky svého dědečka vystavit u příležitosti 100. výročí jeho narození. Hledá ale prostor, píše Deník N. Podle deníku E15 společnost ČEZ začíná naplňovat záměr, podle kterého by se měly uzavírat uhelné zdroje. Víc v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 27. března 2019

E15

ČEZ v příštím roce odstaví uhelné elektrárny o celkovém výkonu přes jeden gigawatt. Je to největší odstavení uhelných bloků v historii firmy. Nahradit je mají podle ředitele firmy Daniela Beneše ekologičtější zdroje. Téma deníku E15.

Energetická společnost ČEZ tak začíná naplňovat záměr, podle kterého by se měly uhelné zdroje uzavírat. Vyrábět elektřinu přestane elektrárna Prunéřov 1 a taky část komplexu Mělník. Uhelný blok elektrárny Mělník 3 je vůbec největší v Česku, a i ten čeká v polovině příštího roku odstavení. V souhrnu tak ČEZ přijde zhruba o pět procent celkového množství elektřiny, které ročně vyrobí, jak píše deník E15.

Deník N

Deník N přináší příběh vnučky válečného fotografa Vladislava Sitenského, který fotil i české letce RAF. V Praze chce fotky svého dědečka vystavit u příležitosti 100. výročí jeho narození. Marně ale hledá vhodné prostory. Výstava původně měla být uspořádaná na Pražském hradě. To ale vnučka po loňských prezidentských volbách odmítla.

Lidové noviny

Ministerstvo dopravy chce zavést povinné minimální rozestupy mezi auty. Všímají si toho Lidové noviny. Návrh ale narazil hned na začátku. Ostatním resortům vadí třeba to, že změna může omezit plynulost dopravy. Osobní auta by při rychlosti 80 kilometrů za hodinu musela mít rozestup 30 metrů.

Pro kamiony by to bylo 50 metrů a to už při rychlosti 50 kilometrů za hodinu. Za nedodržení by řidiči podle Lidových novin dostali čtyři trestné body a pokutu. Zásadní námitky proti tomu mají ministerstva obrany a vnitra, ale taky třeba Hospodářská komora. Podle některých není vzdálenost dostatečná, jiní naopak tvrdí, že by ji zákon vůbec neměl definovat.

Deník

Lidé bydlící v blízkosti hasičských zbrojnic si v noci stěžují na houkání sirén. Pro dobrovolné hasiče je přitom siréna nejspolehlivější způsob, jak se svolat k vážným požárům nebo dopravním nehodám. Problému se věnuje regionální Deník.

Podle deníku si lidé na houkání sirén stěžují hlavně na sociálních sítích. To je mimo jiné případ Vansdorfu na Děčínsku. Tam dobrovolné hasiče houkání svolává asi 50krát do roka. Sirénu musejí slyšet všichni členové hasičského sboru. Rozezní se ale jen při vážných událostech, kdy je pro záchranu životů důležitá každá vteřina. Se stížnostmi se ale podle regionálního Deníku setkávají prakticky všechny jednotky dobrovolných hasičů.

Hospodářské noviny

Vědkyně v Brně zkoumá nanoléky, které ničí rakovinový nádor účinněji a šetrněji než současná léčiva. Dočtete se to v Hospodářských novinách. Díky nové technologii by léky působily jen na nádorové buňky a neměly tak vliv na zbytek zdravého organismu.

Protinádorová terapie je v současnosti zaměřená na rychle se dělící rakovinové buňky. Léky ale často neodhalí zdravé buňky a působí i na ně. Kvůli tomu pak pacientům vypadávají vlasy nebo zvrací, vysvětlují Hospodářské noviny. V brněnské laboratoři biochemička Michaela Fojtů zkoumá možnost spojit léčiva s nanotechnologí a díky tomu je dopravit až k nádoru. Tím se sníží poškození zdravých tkání.

Právo

Mladou Boleslav bude lemovat nová silnice. Informuje o tom deník Právo. Takzvanou Jižní tangentu má v plánu mladoboleslavská radnice. Silnice by odklonila dopravu z historického centra města. Trasa ale ještě není definitivně stanovená.

Novou silnici chtějí mladoboleslavští radní financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého už vláda slíbila uvolnit peníze. Na výstavbě bude město spolupracovat se Středočeským krajem. Zastupitelstvo tento týden podepsalo smlouvu. Kraj by měl podle ní vysoutěžit dodavatele stavby a silnice se stane krajským majetkem, píše Právo.