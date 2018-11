Přehled tisku: zátěž zaměstnanců pošty, úbytek narkomanů a plány na nové železniční muzeum

Mf Dnes

Česká pošta měří svalovou a fyzickou zátěž svých zaměstnanců, zjistila to Mf Dnes. Měření provádí Státní zdravotní ústav. Pošta si letos jeho služby objednala už potřetí. Dohromady za ně zaplatila téměř půl milionu korun. Zátěž prý měří preventivně kvůli přetěžování pošťáků a možnému vzniku nemocí z povolání. Sledovaní pracovníci mají po celou směnu elektrody na předloktí a za pasem jim visí přístroj, který údaje z elektrod snímá. Výzkumníci vyhodnocují počet pohybů rukou u jednotlivých pracovních činností.

Deník

V Česku poprvé od roku 2003 začalo ubývat narkomanů, informuje o tom Deník. Počet drogově závislých klesl na necelých 47 tisíc. Podle odhadů odborníků žije víc než 16 tisíc z nich v Praze. V hlavním městě chybí kontaktní místa nebo takzvané aplikační místnosti. Nejproblematičtějšími nelegálními drogami jsou podle Deníku pervitin a opiáty buprenorfin a heroin.

Hospodářské noviny

Národní technické muzeum představilo plán nového železničního muzea, tématu se věnují Hospodářské noviny. Náklady na ambiciózní projekt se odhadují na víc než miliardu korun. Podle ředitele odboru železničního muzea Michala Novotného by se budovy mohly otevřít do deseti let. Hospodářské noviny upozorňují, že projekt je závislý na penězích ze státního rozpočtu. Muzeum železnice a elektrotechniky má stát na pražském Masarykově nádraží u parkoviště U Bulhara.

Právo

Firmy při výběru zaměstnanců dávají přednost mladým uchazečům, všímá si toho deník Právo. Starší zaměstnanci ale podle personalistů můžou přispět cennými zkušenostmi. V práci navíc bývají stálejší a jejich přístup je zodpovědnější. Řada zaměstnavatelů si podle Práva myslí, že mladí uchazeči budou méně finančně nároční a budou sršet novými nápady.