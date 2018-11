Přehled tisku: pokuta pro Českou spořitelnu, servisy pro elektromobily a urgentní příjmy v nemocnicích

Ve středečním tisku se dočtete, že Česká spořitelna dostala další pokutu. Píše o tom E15. S příchodem elektrických aut musí podle Mf Dnes jejich dealeři začít připravovat servisy. A ve většině českých nemocnic by měly vzniknout urgentní příjmy, informuje Deník. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká spořitelna (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Česká spořitelna dostala další pokutu za to, že odmítla vyměnit poškozené bankovky, píše deník E15. Česká národní banka ji vyměřila trest ve výši 400 tisíc korun. Jde o druhou takovou pokutu za poslední dva roky. První Česká spořitelna dostala na konci roku 2016 a tehdy musela zaplatit půl milionu korun. Letošní pokutu už Česká spořitelna zaplatila.

Mf Dnes

S příchodem elektrických aut musí jejich dealeři začít připravovat servisy, kde bude možné vozy opravit. Všímá si toho deník Mf Dnes. Podle jednoho servisního partnera Škody Auto by se investice do opraven mohly vyšplhat až ke třem milionům korun. To, že se automobilky na údržbu elektroaut připraví, bude prý konkurenční výhoda. U servisů pro elektrické vozy pak bude problém najít kvalifikovaný personál.

Lidové noviny

Svou obuv by si lidé měli vybírat podle toho, co zrovna dělají, píšou Lidové noviny. Špatně vybrané boty totiž ničí celé tělo. K běžnému nošení nejsou podle odborníků vhodné tenisky s rovnou podrážkou. Přes den je také dobré se přezouvat.

Deník

Ve většině českých nemocnic by měly vzniknout urgentní příjmy, všímá si Deník. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Urgentní příjmy by se měly začít stavět v příštím roce. Na příjmech budou také sloužit praktičtí lékaři. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO budou urgentní příjmy zhruba v osmdesáti nemocnicích po celém Česku

Hospodářské noviny

Čtyři odborní náměstci na ministerstvu spravedlnosti možná přijdou na konci roku o práci. Píšou o tom Hospodářské noviny. Stát se tak může tehdy, pokud vláda ve čtvrtek schválí takzvanou systemizaci. V Česku přitom už čtvrtým rokem funguje služební zákon, který má tyto úředníky chránit. Ministerstva ale můžou k prvnímu dni v roce své úřady přeorganizovat. Resort spravedlnosti se rozhodl zrušit čtyři sekce. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO reorganizaci vysvětluje tím, že na tak malém ministerstvu je tolik sekcí nedůvodný luxus.