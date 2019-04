Přehled tisku: nižší rodičovská než v Rakousku, odškodnění pro naftobarona i špatný stav nemocnic

Bídný stav nemocnic. To je téma středečních Hospodářských novin. Proč si budou muset starší budovy na opravu ještě počkat? A proč odcházejí další elitní policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu? Přečtěte si více v přehledu tisku, který pro vás připravil Radiožurnál. Praha 8:15 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opuštěná čerpací stanice. (Ilustrační snímek) | Foto: Polina Raevskaya | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Deník N

Češi dostávají nižší rodičovský příspěvek než Rakušané, Francouzi a většina Němců, tématu se věnuje Deník N. Oproti průměrné výplatě si ale čeští rodiče ve srovnání s ostatními zeměmi tolik nepohorší. Za příspěvek si navíc nakoupí víc jídla než rodiny v cizině.

Rodiče, kteří se v Česku rozhodnou být s dítětem doma do jeho tří let, podle dat za rok 2018 berou necelou třetinu běžného výdělku. Třeba Rakušané s tříletým příspěvkem dostávají přitom jen necelých 19 procent svého běžného čistého příjmu, upozorňuje Deník N. Ve Francii je to podle loňských dat zhruba 18 procent a v Německu rodiče v některých případech berou jen necelých 7 procent průměrné čisté mzdy.

E15

Firma CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka koupila švýcarskou realitní kancelář, píše to deník E15. Podle mluvčího společnosti Jakuba Velena je kupní cena obchodním tajemstvím. Deník píše, že jde o největší realitní kancelář v oblasti Crans-Montana. V alpském středisku má Vítek trvalé bydliště i lyžařské vleky a chce tam dostavět plánované hotely.

Mf Dnes

Národní centrálu proti organizovanému zločinu opouští další elitní policisté. Mf Dnes píše, že končí ředitel sekce korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Petr Lysák a šéfové expozitur centrály v Plzni a v Hradci Králové. Motivací pro odchod z protimafiánského útvaru jsou – jak píšou noviny – hlavně výsluhy.

Za necelé tři roky od založení útvaru se vyměnila většina jeho vedení, včetně ředitele, kterým je teď Michal Mazánek. Mf Dnes upozorňuje, že kromě toho z centrály odešlo několik řadových detektivů, kteří pracovali na závažných kauzách a měli velké zkušenosti. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara ale nejde o nic mimořádného. Tvrdí, že v útvaru jsou hlavně délesloužící policisté, u kterých je ukončení služebního poměru pravděpodobné.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují bídnému stavu některých státních nemocnic. Třeba v budově interny pražské Nemocnice Na Bulovce jsou stará zrezivělá okna, na pokojích chybí klimatizace, umyvadla nebo zásuvky. Ministerstvo zdravotnictví chce do rekonstrukcí a přístaveb nemocnic v dalších osmi letech investovat víc než 11,5 miliardy korun.

Na špatný stav některých klinik upozorňovali už předchozí šéfové resortu zdravotnictví. Peníze mají jít ale hlavně na stavbu nových budov centrálních urgentních příjmů. Velká část starých budov si tak bude muset na opravu ještě počkat, píšou Hospodářské noviny. V bezútěšném stavu jsou třeba některé pavilony Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Lidové noviny

Česká vláda by měla od amerických dodavatelů dostat konkrétní nabídky na dvanáct vojenských vrtulníků v létě. Lidovým novinám to řekl náměstek ministra obrany Jakub Landovský. Návrhy bude ale muset nejprve schválit americký Kongres. Víceúčelové stroje za 12,5 miliardy korun Česku dodá společnost Bell Helicopters nebo Lockheed Martin.

Právo

Stát musí bývalému obchodníkovi s pohonnými hmotami zaplatit 12 milionů korun za zmařené podnikání, zjistil to deník Právo. Petra Holotu a jeho bratra začala v roce 1996 trestně stíhat policie kvůli podezření z krácení daně. To se ale nakonec nepotvrdilo. Podle soudu měl zásah státních složek pro Holotovu firmu fatální důsledky.

Holota podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti už v roce 2004. Svůj nárok na odškodné spojoval hlavně se svým jedenáctiměsíčním pobytem ve vazbě. Bývalý podnikatel říká, že z vazby nemohl svoji firmu vést a to postupně vedlo k jejímu konci. Zdůraznil taky, že kvůli stíhání ztratil veškerou důvěru obchodních partnerů, píše Právo.