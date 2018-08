Přehled tisku: investice do německých veteránů, kratší hranolky i nedostatečná čtrnáctidenní dovolená

Ve středečních novinách se dočtete mimo jiné o tom, co chystá ministerstvo dopravy, aby zabránilo kolonám na českých dálnicích. Dočtete se také o zvyšujícím se nájmu komerčních prostor v obchodních centrech. To nejdůležitější z celostátních deníků najdete v přehledu tisku, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MBW 700 z roku 1964. | Foto: Alex Suprun | Zdroj: Fotobanka Unsplash

E15

Obchodní centra v Česku prudce zvyšují nájmy. Píše o tom deník E15. Jen letos už majitelé center zdražili o čtyři procenta. Takovou rychlostí nájmy ve většině zemí Evropy nestoupají. Majitelé center tak využívají vysoké poptávky po prodejních plochách, kterých je v České republice nedostatek.

Pronajímatelům i samotným obchodníkům pomáhá větší ochota domácností nakupovat, díky které obchody slušně vydělávají. Zatímco v roce 2016 se podle E15 zvýšily jen o tři desetiny procenta, loni už to bylo o pět procent. Pro obchodníky jsou nájmy - spolu s náklady na zaměstnance – nejcitelnějším výdajem. Dohromady to dělá 80 až 90 %.

Mladá fronta Dnes

Investice do německých starých aut může vydělat více, než akcie, dočtete se v Mladé frontě Dnes. Po finanční krizi začali lidé více investovat do alternativních možností, jako jsou umění, víno nebo právě takzvané oldtimery. Třeba hodnota starého Porsche může vzrůst o stovky procent. K investování do veterána ale potřebujete aspoň dva a půl milionu korun.

V Německu vznikl speciální index OTX neboli oldtimer index. Ten sleduje hodnotu veteránů. Je v něm zahrnuto 20 nejobchodovanějších modelů, podle jejichž ceny je možné se na trhu orientovat, informuje Mladá fronta Dnes. Jsou v něm zahrnuta jen auta od výrobců z oblasti jižního Německa, takže značky Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche a Opel.

Hospodářské noviny

Hranolky možná budou kratší. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Může za to slabá úroda brambor kvůli nekončícímu suchu a vysokým teplotám. Nemusíte se ale bát, situace je vážná hlavně v Německu, v Česku to podle zpracovatelů brambor tak zlé nebude.

Němci nejspíš sklidí výrazně méně brambor. Zemědělci očekávají, že ubude i těch velkých a to znamená i kratší hranolky. Úroda tam bude horší kvůli suchu a projeví se i na kvalitě a ceně brambor. Pěstitelé doufají, že zákazníci by mohli vyvážit odhadovaný pokles úrody tím, že si připlatí. Už teď jsou v Německu brambory oproti loňsku dražší, upozorňují Hospodářské noviny. A situaci s nedostatkem nevyřeší ani dovoz z okolních zemí, které trápí podobné problémy.

Deník

Lidem s rakovinou plic může o celé roky prodloužit život imunoterapie. Přečíst si o tom můžete v regionálním Deníku. Některé pojišťovny ji ale nechtějí platit. Odborníci volají i po plošné prevenci, která může zachránit přes 200 životů ročně.

Imunoterapie by se měla provádět ve specializovaných centrech. Regionální Deník píše, že by jí mělo předcházet důkladné vyšetření bakteriálního osídlení střevní sliznice u pacienta. To lékařům ukáže, jestli taková léčba zabere. Zatímco jinde v Evropě je imunoterapie běžná, v Česku se lidé k nejmodernějším lékům nedostanou. Schvalovací proces totiž trvá až 700 dní. Lidé tak zemřou dříve, než je možné začít léčit.

Lidové noviny

Ministerstvo dopravy chystá krizové plány, aby zamezilo kolonám, píšou Lidové noviny. Teď se stává, že se i banální nehoda ve zúžení na dálnici vyšetřuje i tři hodiny. Nejenže řidiči dlouho čekají v zácpě, ale ekonomika kvůli tomu ztrácí ročně až 118 miliard korun.

Lidové noviny uvádí i to, co všechno je v této částce zahrnuto – kromě benzinu nebo nafty jsou to i ušlá mzda nebo zisk, větší opotřebení auta, ale třeba i náklady firem na to, že zboží dorazí pozdě. Ministerstvo, policie a záchranáři teď vymýšlejí modelové situace, které by ukázaly třeba to, jak rychle lze nehodu odstranit.

Právo

Čtrnáct dní dovolené k plné regeneraci sil nestačí. Upozorňuje na to deník Právo. Právě souvislé dvoutýdenní volno je nejčastější variantou, kterou si zaměstnanci v létě berou. Podle průzkumu si ale za tuto dobu určitě neodpočine více než čtvrtina dotázaných, dalších 40 procent si není jistých, že jim volno bude k zotavení stačit.

Může za to nejspíš dlouhodobé přetěžování zaměstnanců kvůli nedostatku pracovních sil. Většina lidí má víc práce a je plně vytížena. Pracují přesčas, dělají práci za své kolegy, spousta z nich v práci pociťuje napjatou atmosféru. Ta vytváří stres a zvyšuje únavu, píše Právo.