Přehled tisku: Kubera na Tchaj-wanu, šestá nejdražší elektřina v Evropě a kůrovec v soukromých lesích

Ve středečních novinách se dočtete, že předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS pojede příští rok na Tchaj-wan, píše Právo. Češi mají podle Hospodářských novin šestou nejdražší elektřinu v Evropě. Asi 40 tisíc soukromých majitelů lesů nekomunikují se státním podnikem Lesy ČR, informuje Mf Dnes. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál.

Český stát si v letošním roce vydělal na vkladech téměř 175 milionů korun, všímá si toho středeční deník E15. Důvodem jsou úrokové sazby České národní banky. Stát totiž vkládal peníze do komerčních bank, které nabízely úrok skoro dvě procenta.

Slovenský miliardář Milan Fiľo pozval radní ze Státního fondu kultury na středeční zápas Ligy mistrů mezi Slavií a Interem Milán, a to rovnou do luxusního skyboxu. Upozorňuje na to Deník N. Právě radní totiž spolurozhodují o prodeji lukrativní nemovitosti v centru Prahy, kterou chce Fiľo koupit. Miliardářova firma Eco-Investment má v dlouhodobém pronájmu pražský dům U Hybernů, který by ráda koupila. To ale musí odsouhlasit právě třináctičlenná rada a poslední slovo má ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Asi 40 tisíc soukromých majitelů lesů nekomunikují se státním podnikem Lesy ČR. O pozemky se tak nikdo nestará a to vede k šíření kůrovce v Česku. O tématu píše Mf Dnes. Státní Lesy ČR se starají taky o 277 tisíc hektarů soukromých lesů. Ty vlastní 197 tisíc majitelů. Státní podnik jim rozeslal dopisy, ale pětina se vrátila. Lidé třeba ani nevědí, že zdědili kus lesa, jsou v zahraničí nebo o majetek nemají zájem.

Češi mají šestou nejdražší elektřinu v Evropě, to je titulek středečních Hospodářských novin. Při zohlednění české kupní síly zákazníci zaplatí 6,45 koruny za kilowatthodinu, vyplývá to z dat Eurostatu. Za posledních pět let si Česko v unii pohoršilo o pět míst. Elektřina roste v posledních letech v celé Evropské unii. Nejvyšší ceny byly v roce 2009, dalších sedm let ale klesaly.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera pojede příští rok na Tchaj-wan, řekl to deníku Právo. Cestu na ostrov chce pojmout jako podnikatelskou misi. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ale deníku řekl, že o cestě neví.

Kubera v minulosti řekl, že určitě pojede, později ale svá slova mírnil. Středečnímu Právu však řekl, že cesta na Tchaj-wan je definitivní. Cestu kritizoval prezident Miloš Zeman a proti byl i ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Premiér z hnutí ANO Andrej Babiš dříve řekl, že to může ohrozit vztahy s Čínou.