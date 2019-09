Přehled tisku: spor Čunka s Valentou, zbrojovka chce na burzu a další město plánuje zákaz pyrotechniky

Ve středečních novinách se dočtete, že senátor Jiří Čunek obvinil svého kolegu z horní komory Ivo Valentu z uplácení, píše Deník N. Česká zbrojovka zvažuje podle Hospodářských novin vstup na pražskou burzu. A další město v Česku plánuje zákaz pyrotechniky, informuje Mf Dnes. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátoři Ivo Valenta za Stranu soukromníků a Jiří Čunek z KDU-ČSL | Foto: Michaela Danelová/Filip Jandourek/Český rozhlas | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Mf Dnes

Radní v Havlíčkově Brodě zvažují zákaz používání zábavní pyrotechniky. Dočtete se to ve středeční Mf Dnes. Město by se tak přidalo třeba k Liberci nebo Znojmu, kde už zákaz ohňostrojů platí. Na havlíčkobrodské radnici teď řeší, jakou formou a do jaké míry pyrotechniku zakázat.

Brno během silvestrovských oslav zakáže ohňostroje v centru, nahradí je videomappingem nebo lasery Číst článek

Deník N

Senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL obvinil svého kolegu z horní komory Ivo Valentu za Stranu soukromníků z uplácení. Píše to Deník N. Valenta údajně Čunkovi před čtyřmi lety nabízel úplatek. Valenta to popírá a záležitost chce řešit právně. Obviněním se bude zabývat také zlínská policie.

Lidové noviny

Citlivé údaje o majitelích a jednatelích firem by měly zmizet z obchodního rejstříku. Požaduje to Asociace malých a středních podniků, jak upozorňují Lidové noviny. Do neveřejné části rejstříku by se mělo přesunout třeba datum narození nebo adresa, kde dotyčný bydlí.

Deník

Na výstavě s názvem Praha zítra? přibylo 17 nových stavebních projektů. Chystají je jak soukromí investoři, tak přímo hlavní město. Píše o tom Deník. Výstava byla už počtvrté aktualizovaná. Některé projekty se mezitím dokončily, nebo naopak nijak neposunuly.

Hospodářské noviny

Česká zbrojovka zvažuje vstup na pražskou burzu. Informují o tom Hospodářské noviny. Společnost by prodejem nových akcií mohla získat peníze na rozvoj ve Spojených státech, kde staví novou továrnu.

Právo

Kokořínsko chce nalákat turisty, kteří by v oblasti strávili víc dní. Všímá si toho deník Právo. Tamní spolek firem a obcí se chce certifikovat u agentury CzechTourism. Bude tak moct žádat ministerstvo pro místní rozvoj o dotace na jednotlivé projekty.