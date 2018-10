Přehled tisku: plány na zlevnění vody, dvoumilionové pokuty za myši a peníze pro potravinové banky

Mf Dnes

Ženy budou mít v budoucnu zřejmě větší šanci na umělé oplodnění. Píše to středeční Mf Dnes. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž zvýšit věkovou hranici na 40 let, dokdy ženám pojišťovna uhradí mimotělní oplodnění vajíčka. Ženy by nově mohly dostávat proplácené i cykly při pokusu o druhé dítě.

Lidové noviny

Vláda chce zlevnit vodu, takový je titulek Lidových novin. Nižší vodné a stočné má zajistit snížení DPH z 15 na 10 procent. Průměrná česká domácnost by tak mohla ročně uspořit stovky korun. Řada vodáren by ale úspory využila raději na obnovu zastaralých sítí než na snížení cen. Ministerstvo financí chce pak dohlédnout na to, aby se sleva na dani promítla do koncových cen pro domácnosti. V tomto případě ale stát nemůže přímo diktovat koncovou cenu.

Hospodářské noviny

Čeští a moravští vinaři očekávají díky letošnímu teplému a suchému počasí vysoké zisky, píšou Hospodářské noviny. Dařilo se hlavně teplomilným odrůdám, jako jsou tramíny, ryzlinky a všechny modré odrůdy. V Česku navíc v posledních letech roste spotřeba vína. Vinaři očekávají nadprůměrnou sklizeň. Podle Svazu vinařů by to mělo být o 30 procent víc než je desetiletý průměr.

Deník

Až dvoumilionová pokuta hrozí majitelům bytových domů nebo firem za zanedbání deratizace myší. Dočtete se o tom v Deníku. Právě teď se přitom myši a potkani začínají do domů přesouvat kvůli teplu. Lidé by proto měli včas rozmístit jed.

Pokud si otrávené návnady zajistí majitel sám, běžná deratizace rodinného domu nebo vchodu na sídlišti stojí přibližně 500 korun. Kdo si ji nechá udělat od specializované firmy, zaplatí tisíc až dva tisíce korun. Na výskyt hlodavců si například obyvatelé Prahy můžou stěžovat na magistrátu. Ten ročně řeší okolo deseti případů.

Právo

Potravinové banky dostanou v příštím roce od státu víc peněz. Podle deníku Právo chce totiž ministerstvo zemědělství téměř zdvojnásobit jejich podporu. V rozpočtu pro ně letos bylo 30 milionů korun, příští rok by to mělo být 55 milionů. Banky využívají hlavně centra pro bezdomovce a azylové domy. Potravinové banky potřebují peníze hlavně na svoz potravin od obchodníků a jejich následnou distribuci mezi potřebné. V Česku je 14 potravinových bank.