Přehled tisku: příplatky za barvu balíku na poště, osmdesátka na dálnici i veřejná žaloba

Automatické stroje, které třídí balíky, mají při černém podkladu problém rozpoznat adresu, Česká pošta proto začne účtovat i za barvu, píše deník Právo. Kůrovec trápí české lesy, mohla by jich zmizet až třetina, upozorňují Lidové noviny. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 20. března 2019

Deník N

Praha chce změnit systém řízení veřejné dopravy. Píše o tom Deník N. Dopravní podnik podle současných smluv totiž nemůže zveřejňovat informace o pohybu tramvají a autobusů. Vedení to chce teď změnit mimo jiné proto, aby cestující mohli v mobilech sledovat pohyb MHD.

Data o poloze tramvají a autobusů teď v Praze zajišťuje firma Xanthus. Její systémy sledují polohu vozidel, aby mohly dispečinky reagovat na nehody nebo zácpy. Tato data ale dopravní podnik nemůže poskytovat ani veřejnosti ani jiným organizacím, které se podílejí na organizaci dopravy, jako je třeba společnost ROPID. Ta je přitom odpovědná za koordinaci linek všech dopravců. Chybějící data jsou tak zásadním problémem jak z hlediska koordinace dopravců, tak i při řešení návaznosti linek.

E15

Na sociální byty chybějí peníze – to je titulek deníku E15. Podle ministerstva pro místní rozvoj by je potřebovalo 65 tisíc domácností, což bude stát přes 76 miliard korun. Stát chce na byty poskytovat jen dvě miliardy ročně, na zbytku se mají podílet městské části nebo obce.

Za takové peníze by ročně vzniklo zhruba 1250 bytů. Projekt na výstavbu sociálních bytů se navíc zřejmě opozdí. Dotační program Výstavba měl původně začít začátkem tohoto měsíce, nakonec se ale termín odložil na duben. Vláda ale projekt stále neprojednala.

Mf Dnes

Praktičtí lékaři budou moct dělat víc odborných vyšetření. Počítá s tím reforma primární péče. Nové kompetence praktiků teď připomíná Mf Dnes. Už od začátku roku například dělají vyšetření na rakovinu tlustého střeva a pacient tak nemusí jít hned ke specialistovi.

K němu jde až v případě, když má pozitivní výsledky. Přístroj na vyšetření krvácení ve stolici má už asi polovina lékařů. Nově taky od ledna můžou chodit do ordinací k praktickým lékařům na prevenci i pacienti, kteří jsou po onkologické léčbě. Reforma má umožnit praktikům taky předepisovat více léků. To pomůže hlavně lidem, kteří kvůli receptu museli jezdit ke specialistovi třeba i desítky kilometrů daleko.

Lidové noviny

Kůrovec už způsobil větší škody, než imisní kalamita v sedmdesátých letech na severu Čech. Tehdy kvůli imisím z českých a polských elektráren zmizelo až sedmdesát procent tamních lesů. Teď by kůrovec mohl zničit až třetinu všech lesů v Česku. Tématu se věnují Lidové noviny.

Jen v loňském roce kůrovec zničil zhruba dvacet milionů kubíků dřeva. Přitom jeden kubík se odhadem rovná jednomu stromu. Zdravý les je ale důležitý i pro zadržování vody v krajině, která je po předchozích suchých letech vyprahlá. Les totiž zpomaluje průtok vody krajinou.

Hospodářské noviny

Český právní řád by v budoucnu mohl zahrnovat veřejnou žalobu. Pomoc by to mělo hlavně diskriminovaným. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. V současné době může žalobu podat kvůli diskriminaci jen jednotlivec, nově by to ale mohly hromadně udělat i organizace.

Podle Hospodářských novin by tato novinka měla mít hlavně preventivní efekt. Kromě odškodnění by se totiž zvýšila šance poukázat na ten daný problém a požádat o jeho odstranění. Nedávno si například handicapovaný muž stěžoval ombudsmanovi na poštu v Praze 5, že se nedostane do její budovy, protože není bezbariérová. Šetření nakonec bylo bez výsledku. Kdyby ale mohla za takové lidi podat žalobu organizace, mohla by mít síly a zákonnou oporu donutit poštu, aby zřídila bezbariérový přístup.

Deník

Ředitelství silnic a dálnic bude i letos měřit rychlost v zúžených úsecích na dálnici D1. Upozorňuje na to regionální Deník. V modernizovaných úsecích musí řidiči dodržovat maximální rychlost 80 kilometrů za hodinu. Jinak jim hrozí pokuta.

ŘSD už vypsalo veřejnou zakázku na firmu, která radary a měření zajistí. Celkem by to mělo stát jeden milion a osm set tisíc korun. Půjde o úsekové měření, radary tak zachytí auto na začátku omezení a po výjezdu a následně spočítají jeho průměrnou rychlost. Pokud řidič překročí rychlost, začne to řešit přímo policie.

Právo

Česká pošta u balíků nově účtuje poplatky taky za jeho barvu. Všímá si toho deník Právo. Pokud je krabice nebo její obal černý, zákazník si připlatí 19 korun. Podle pošty jde totiž o nestandardní zásilku. Automatické stroje, které balíky třídí, mají pak při černém podkladu problém rozpoznat adresu.

Podle pošty jsou ale komplikace jen s černou barvou, žádné jiné se to netýká. Podnik o příplatku informuje na internetových stránkách a v informačním letáků, většina lidí se to ale dozví až na přepážce. Další nestandardní zásilkou, za kterou lidé můžou zaplatit poplatky navíc, je i to, když je balík sice v kartonovém či jiném pevném obalu, ale nemá pravidelný tvar krychle nebo kvádru.