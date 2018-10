Přehled tisku: okradený kraj, pokuty školitelům finančních poradců a zdravotnická kuchařka pro veřejnost

Mf Dnes ve svém pátečním vydání píše o zaměstnanci, který středočeskému krajskému úřadu odcizil šest milionů a nikdo si toho nevšiml. V E15 se dočtete, že Česká národní banka trestá školitele finančních poradců za chybné postupy. O tom, jak by měla vypadat správná léčba u nejrůznějších nemocí, se již brzy dozvíte v nové ‚kuchařce.‘ Tu podle pátečního Deníku chystá Ministerstvo zdravotnictví. Praha 7:37 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Zaměstnanec ukradl středočeskému krajskému úřadu šest milionů, píše Mf Dnes. Z depozitního účtu, kde úřad shromažďoval kauce od autodopravců, posílal ekonom odboru dopravy tři roky peníze na účty vedené na svoji přítelkyni. Úřad si po celou dobu ničeho nevšiml, muž se nakonec přiznal své šéfové. Podle předběžné kontroly měla odcizená částka dosahovat bezmála dvou milionů korun. Z výsledků vyšetřování ale vyplynulo, že zpronevěřená částka byla až trojnásobně vyšší - tedy skoro šest milionů. Policie bývalého úředníka před pár dny obvinila. Muži hrozí až deset let za mřížemi.

Hospodářské noviny

Rodinný podnik Triga-K dodává na Pražský hrad medaile a vyznamenání už od roku 1994, píšou Hospodářské noviny. Státní ocenění vyrábí společně s manželkou a syny rytec Petr Kazda. Výroba Řádu bílého lva přitom zabere jednomu člověku týden práce. A výsledek nebývá vždycky jistý. Petr Kazda si ale této prestižní práce váží. Firma se začíná na výrobu státních vyznamenání připravovat hned, jak dostane zadání z Hradu. Ryzí stříbro objednává Kazda z Německa, stuhy zase z Vídně. K výrobě vyznamenání se používají razidla, která se vytahují jen k této speciální příležitosti. U každého vyznamenání existuje několik tříd, prezident Miloš Zeman ale uděluje nebo propůjčuje pouze tu první.

E15

Česká národní banka rozdává tresty školitelům finančních poradců, píše se v titulku páteční E15. Jen za srpen a září postihl regulátor hned šest firem, které pro něj testují znalosti budoucích zprostředkovatelů spotřebitelských půjček. Těmto společnostem předtím banka sama dala k testům akreditaci. Česká národní banka musí úroveň znalostí zájemců o poskytování půjček ověřovat v souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který začal platit v závěru předloňského roku. Prodejci nebo zprostředkovatelé půjček z řad bankéřů a zaměstnanců úvěrových společností musí kvůli zákonu do konce letošního listopadu získat certifikát o způsobilosti tyto služby nabízet.

Deník

Ministerstvo zdravotnictví chystá zdravotnickou kuchařku, píše regionální Deník. Pacienti v ní najdou návody, co by s nimi lékaři měli dělat při konkrétních nemocech. Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška budou návody popisovat základní náplň léčby, diagnostiku a použití přístrojů u určitých nemocí. Hotových je zatím pět postupů - například při mrtvici a srdečním selhání. Pokud pacienti zjistí, že se jejich zdravotní stav zhoršil kvůli tomu, že lékař nedodržoval doporučený postup, budou se moct u soudu domáhat škody. Hotové návody zveřejní ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách.

Právo

Deník právo si všiml, že dálnice D1 bude až do jara bez úsekového měření. To zavedlo Ředitelství silnic a dálnic na komunikaci v uzavírkách s cílem zklidnit provoz a přimět řidiče, aby v nich nepřekračovali​ rychlost. Vzhledem k množství postihů šlo o výrazný příspěvek do městských rozpočtů. Například úřad v Benešově zatím odeslal výzvy k úhradě ve výši celkem 11 milionů korun. Během zimy se ale neopravuje a tak není kde měřit. Deník Právo uvádí, že ubylo nehod a v uzavírkách jezdí rychleji údajně jen necelá desetina řidičů.