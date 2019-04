Přehled tisku: uhlí na další sezónu, parkování ve městech a sucho, které zhoršují lány polí

V sobotním tisku se dočtete o tom, že města vydělávají stamiliony korun na parkování. Tématu se věnuje Mf Dnes. Regionální deník upozorňuje, že už nyní se vyplatí koupit uhlí na další sezónu a Právo informuje o tom, že z vesnic mizí malé prodejny potravin. Víc v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:32 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský rozpočet vylepšují jak vysoké ceny za hodinu parkování, tak pokuty za neoprávněné stání. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Města vydělávají stamiliony korun na parkování. Sazby a placené zóny v jednotlivých městech zmapovala Mf Dnes. Městský rozpočet vylepšují jak vysoké ceny za hodinu parkování, tak pokuty za neoprávněné stání. Sazby v krajských městech se nejčastěji pohybují od 10 korun za hodinu dál od centra, až po 40 korun v centru. Ve městech taky přibývají takzvané modré zóny, kde je nutné za parkování platit. V Praze se každoročně rozšiřují dál od středu města a podobně tomu bude i letos. Město tak reaguje na to, že se auta dojíždějících řidičů vždy posunou za hranici dosavadních zón. Výběr parkovného se tak zvyšuje.

Před pár týdny sice skončila zima, už teď se ale podle regionálního Deníku vyplatí koupit uhlí na další sezónu. Obchodníci nabízejí slevy. Uhlí je tak možné pořídit o pět až 10 procent levněji. Úspora závisí na regionu a způsobu dopravy uhlí do koncového uhelného skladu, říká mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Slevu nabízí třeba e-shop s uhlím, kde se dá 800 kilogramů černého uhlí pro klasická kamna pořídit za 6150 korun. To je skoro o 800 korun méně než obvykle. Mezi zákazníky taky roste zájem o palivo do ekologičtějších kotlů. Regionální Deník připomíná, že to souvisí s tím, jak lidé postupně vyřazují z provozu staré neekologické kotle 1. a 2. třídy. Za tři roky totiž bude jejich provoz zakázaný. S využitím kotlíkových dotací si místo nich nechávají instalovat modernější zařízení. Vzhledem k překotné těžbě dřeva způsobené kůrovcovou kalamitou na trhu klesá cena dřeva, které se hromadí ve skladištích lesních závodů.

Česko trápí sucho - podle Lidových novin za to můžou i rozsáhlé lány polí, které rozpalují zemi. Sklizená pole totiž vytvářejí tepelné ostrovy stejně jako betonová parkoviště. Odebírají vlhkost a krajina vysychá. Z vyprahlého lánu se nemá co vypařovat do vzduchu a pak se vracet i jako drobné srážky. Problémová je hlavně v Česku s oblibou pěstovaná řepka, kukuřice a obilí. Tyhle plodiny nemají rády vlhko, takže rostou na půdě, kterou její majitel odvodnil. Po sklizni zůstane na poli obrovská plocha, která představuje nezdravý tepelný ostrov. Povrchová teplota pole dosahuje až 50 stupňů. Krajina tím navíc ztrácí schopnost zadržovat vodu.

Z vesnic mizí malé prodejny potravin, píše deník Právo. Vesnické konzumy nemají dost zákazníků a taky nevydělávají dost peněz. Rostou i náklady za pronájem prostor a energie. Ekonomové uvádějí, že by rohlík musel stát šest nebo osm korun, aby se obchod vyplatil. Obchody ale nejsou pro vesnice důležité jen jako podnikání, ale i jako určité komunitní centrum. Zpravidla se v obchodech scházejí lidé podobně jako v hospodě nebo škole. Ale lidí na vesnicích ubývá a často dojíždějí do práce do větších měst. Mladší ročníky si tak raději nakoupí v levnějších supermarketech.