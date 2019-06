Přehled tisku: problémy vodáků s elektrárnami, nový cíl šmejdů a sekání trávy

V sobotním tisku se dočtete, že si vodáci stěžují na malé vodní elektrárny. Tématu se věnuje regionální Deník. Mf Dnes informuje, že česká města přestávají sekat trávu a Lidové noviny upozorňují na podvodné obchodníky, kteří se svými obchodními praktikami nově zaměřili na obecní pokladny. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:36 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O problémech vodáků píše regionální Deník (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Deník

Vodáci si stěžují na malé vodní elektrárny, kvůli kterým nemůžou sjíždět jezy na řekách. Píše o tom regionální Deník. Stavby na řekách vytvářejí takzvané příčné překážky, které vodáci nemůžou ani obcházet. Český svaz kanoistů se se stížností obrátil na ombudsmanku. Český svaz kanoistů si stěžuje na to, že je vodácký sport v Česku diskriminovaný. Vodáci by podle něj měli mít možnost překážky nějak objíždět. Vodní elektrárny jsou totiž často oplocené a zábrany zasahují až do vody, takže lidé nemůžou ani vystoupit na břeh, upozorňuje Deník. Na místech navíc podle svazu bývají cedule se zákazem vstupu. Dalším problémem je i málo vody v řece pod překážkou.

Mf Dnes

Česká města přestávají sekat trávu. Radnice tak bojují proti dlouhotrvajícímu suchu. Jak píše Mf Dnes, vysoká zeleň totiž funguje jako přírodní klimatizace a snižuje tak teplotní extrémy. Neposekané plochy se ale nelíbí části obyvatel. Dvě třetiny českých měst zavádí v rámci boje se suchem takzvané ekologické sečení. Na některých místech proto nechávají vyrůst vysokou trávu, někde se neseká až k zemi anebo se po posečení nechá ležet - tím se totiž půda hnojí a zároveň se v ní udržuje vlhkost. A například pražský magistrát na začátku května vydal městským částem doporučení, že by měly sekání trávy zastavit, pokud teploty přesáhnou 26 stupňů, konstatuje Mf Dnes.

Lidové noviny

Takzvaní šmejdi - tedy pochybní obchodníci - mají další cíl. Se svými obchodními praktikami se nově zaměřili na obecní pokladny. Úřadům nabízejí například zřízení webových stránek nebo zařazení do katalogu obcí. Tématu se věnují Lidové noviny. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka se za poslední dva měsíce staly desítky takových případů. Šmejdi při představování po telefonu mluví velice rychle, takže jim často není rozumět. Snaží se taky navodit dojem, že zastupují dobře známou firmu. Nakonec šmejdi zástupce úřadu vyzvou, aby jim ústně potvrdil uzavření smlouvy. Formulují to obvykle tak, aby to vypadalo, že úřady jen souhlasí se zasláním nabídky služeb prostřednictvím e-mailu. Potom ale obcím posílají řadu faktur a při nezaplacení vyhrožují soudem, upozorňují Lidové noviny.

Právo

Archeologové objevili nejstarší pravěké kresby v Česku. Píše o tom sobotní Právo. Čáry a geometrické obrazce namalované uhlem jsou na stěně v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu. Vytvořili je lovci v mladší době kamenné - tedy v období asi 4200 let před naším letopočtem. Podle archeologů je smysl obrázků nejistý, nejspíš ale označovaly místo pro duchovní obřady. Namalované jsou na kamenné stěně hluboko v podzemí jeskyně. Odborníci si tak myslí, že mohlo jít o místo spojené s uctíváním kultu matky Země. Až do poslední chvíle si zároveň nebyli jistí, jestli obrázky nepocházejí z novověku, všímá si Právo. Na výsledky průzkumu maleb čekali tři měsíce.