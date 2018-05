Přehled tisku: drahé byty, luxusní svatby i nová příručka pro cizince žijící v Česku

Ve čtvrtečním tisku se například dočtete o tom, že stále více Čechů touží po luxusní svatbě. Zájem je především o nevšední místa, píše Právo. Připravované příručce pro cizince žijící v České republice se věnují Lidové noviny, nevšedním předmětům nalezeným během razie v pardubické věznici zase regionální Deník. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:24 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svatba. Ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Unsplash

E15

Část kamenných kasin zřejmě propustí zaměstnance nebo své pobočky úplně zavře. Podle deníku E15 jim totiž až o tři čtvrtiny klesly příjmy. A to kvůli novému zákonu o hazardu, který od letošního roku nařizuje hernám povinnou registraci hráčů. Velká část heren není zisková i kvůli zákonem nařízeným obrovským investicím do registračních systémů. Podle mluvčího Unie herního průmyslu Andreje Čírtka tak řada heren skončí.

Mladá fronta DNES

Sedm důvodů, proč máme drahé byty - to je titulek Mladé fronty DNES. Podle ní se ale bydlení v Česku nezdražilo ze dne na den. Můžou za to prý faktory, které se vyvíjely několik let. Mezi nimi je například vysoká poptávka po bytech po ekonomické krizi i pomalé schvalování nových staveb. Současný trh mimo jiné ovlivňují i to, že se lidé stěhují z venkova do města a ta na tento tlak dostatečně nereagují.

Deník

Mobilní telefony, pilník na železo, ale taky léky a drogy - nejen to našli policisté při pondělní razii v pardubické věznici. Zjistil to Deník. Vězeňská služba dělala jak osobní prohlídky, tak rozebírala skříně nebo postele. Policie teď bude řešit, jak se věci k vězňům dostaly. Mobilní telefony vězni ukrývali například v zašitém lemu záclony na okně nebo v tajné dutině pod okenním parapetem. Policisty a dozorce ale zajímalo, kde si trestanci přístroje nabíjeli, když nemají přístup k elektrické zásuvce. Nakonec v jedné z cel našli tajně vybudované zásuvky.

Lidové noviny

Z autobusu se nejdřív vystupuje - to je jedna z rad pro cizince, kteří chtějí žít v Česku. Ministerstvo vnitra teď pro ně připravuje příručku, která kromě grafů popíše právě i české zvyklosti a zvláštnosti. Tématu se věnují Lidové noviny. Cizinci se z manuálu kromě běžných věcí dozvědí taky to, že odpad se třídí do barevných kontejnerů nebo že chybějící fronta na úřadech znamená, že si musí vzít u vchodu pořadový lístek z automatu. Mimo to je v knížce i rada, že čeština je sice složitý jazyk, ale vyplatí se ji naučit.

Právo

Čeští snoubenci touží stále víc po luxusních svatbách. Všímá si toho deník Právo. Důvodem je bohatší společnost a zvyšující se životní úroveň. Lidé mají nejvíc zájem o netradiční místa nebo o vystoupení populárního zpěváka. Luxusní veselka je tak může vyjít minimálně na zhruba půl milionu korun. Takové svatby navíc vyžadují složitou logistickou přípravu, na kterou si lidé objednávají specializované agentury.