Přehled tisku: dražší odtah aut na dálnici, zazděný člověk na Svojanově a přesun lékařů na venkov

Termokamera nejspíš při průzkumu věže hradu Svojanov objevila zazděného člověka, píše o tom páteční regionální Deník. Odtahování aut na dálnici by se mohlo zdražit. Tématu se věnuje Mf Dnes. Podle Hospodářských novin by mladí praktičtí lékaři rádi přesídlili na venkov, kdyby tam našli uplatnění i jejich partneři. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha / Svitavsko 7:20 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktický lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Deník

Speciální technika zřejmě odhalila zazděného člověka ve věži hradu Svojanov na Svitavsku – téma pátečního regionálního Deníku. Na zdivu gotické stavby je patrná nepravidelnost připomínající klečící postavu.

Zdivo věže hradu Svojanov zkoumali odborníci geofyzikálním radarem i termokamerou. Průzkum ukázal, že několik centimetrů za silnou zdí je přes jeden metr hluboký prostor. V současné době není možné zdivo věže ubourat a dutý prostor tak otevřít. Nebyl by ale to první zazděný člověk na hradě Svojanov. Už v minulosti tam byl nalezený silný muž a kostry jedenácti dětí. Ti měli dát místu svou energii.

Mf Dnes

Odtahování aut na dálnici by mohlo být o tisíce korun dražší, upozorňuje Mf Dnes. Ministerstvo dopravy připravuje novelu zákona, která by zajistila povinný odtah vozů státem určenou firmou.

Praktičtí lékaři chodí za pacienty stále méně. Lidem radí zavolat si záchranku, to ale ze zákona nesmí Číst článek

Lidové noviny

Do podzemních vod pronikají chemické látky, a to hlavně přípravky na ochranu řepky nebo kukuřice. Tématu se věnují páteční Lidové noviny. Čištění podzemních zdrojů bude v budoucnu znamenat dražší pitnou vodu.

Hospodářské noviny

Mladé praktické lékaře by lákala práce na venkově, pokud by tam našli uplatnění i jejich partneři, všímají si páteční Hospodářské noviny. Víc než dotace ministerstva by je k práci v menší obci přesvědčila i vyšší kvalita škol pro děti.

E15

Do programového prohlášení nové pražské koalice se dostal návrh na zřízení fondu, kterým by Praha ručila učitelům, policistům nebo zdravotním sestrám za hypotéky. Upozorňuje na to páteční E15. Autorkou návrhu je Hana Marvanová z uskupení Spojené síly pro Prahu, opozice nápad kritizuje jako nesystémový.