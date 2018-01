Přehled tisku: výstava o českých hradech v Sýrii, nejčastější známka nebo obezita u dětí

V pondělním tisku najdete článek třeba o tom, že národní muzeum v syrském Damašku chystá výstavu o českých hradech a zámcích. Více se dočtete v deníku Právo. Lidové noviny informují, že nejoblíbenější známkou u českých učitelů je dvojka. To ale podle školních inspektorů ukazuje na slabé stránky klasické číselné klasifikace. Více čtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský okruh, Lochkovský tunel | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Právo

Národní muzeum v syrském Damašku chystá na jaro výstavu o českých hradech a zámcích. Jak informuje deník Právo, bude to vůbec první zahraniční výstava od začátku válečného konfliktu v Sýrii. Materiál expozice má na místo dopravit armádní letadlo CASA.

Mladá fronta DNES

Závažná obezita u dětí zkracuje dětství a urychluje nástup puberty. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES na to upozorňuje obezitolog Zlatko Marinov. U chlapců zase tuková tkáň vychytává testosteron - ti obézní pak nevypadají ani jako kluk, ani jako děvče.

Lidové noviny

Nejoblíbenější známkou učitelů je dvojka. Jenže podle školních inspektorů právě tato známka nejvíc ukazuje na slabé stránky klasické číselné klasifikace. Jak se dozvíte v Lidových novinách, školy proto přecházejí na slovní hodnocení.

E15

Poprvé po padesáti letech nebudou letos stavaři v Česku razit jediný tunel. Píše o tom pondělní deník E15. V dohledu není ani žádné výběrové řízení na ražbu, do kterého by se mohli přihlásit. Čeští tuneláři proto museli vyrazit za byznysem do světa.

Respekt

Bojovníkům z Česka, kteří odcházejí do konfliktních zón v zahraničí, se věnuje pondělní Respekt. Týdeník zná identitu prvního Čecha, kterého policie obvinila z toho, že se zapojil do bojů na Ukrajině. České bezpečnostní složky se podle listu zabývají i více než deseti případy Čechů, kteří na Ukrajině bojují nebo bojovali na ruské straně.

Regionální Deník

Kdo si plánuje svatbu na léto, měl by si ji na úřadě zamluvit už teď. Regionální Deník píše, že některé termíny na radnicích nebo populárních místech pro obřady jsou už plné. Někde si totiž můžou snoubenci zamlouvat den svatby plánovaný v letních měsících už na podzim.