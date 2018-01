Přehled tisku: vyhrožování teroristickými útoky, levný cukr nebo zvýšení daně z nemovitostí

V pátečním tisku si přečtete, že plzeňská policie zadržela muže, který vyhrožoval teroristickými útoky v Pákistánu, pokud nebude propuštěna zadržená Češka. Píše to deník Právo. Evropa se podle Hospodářských novin topí v levném cukru. Loni na podzim totiž skončily kvóty, které omezovaly jeho výrobu a prodej. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:50 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kostkový cukr (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

E15

O Nemocnici Svaté Alžběty v Praze musí rozhodnout soud. Píše to deník E15. Věřitelé neschválili plán na reorganizaci zadlužené nemocnice. Přebila ho nabídka na odkup. Existuje možnost, že léčebna se přesune z Albertova do budovy Waltrovka. Tu vlastní Penta.

Logistickým firmám v Česku chybí skladníci. Posily lákají na vyšší mzdy i benefity Číst článek

Mladá fronta DNES

V Česku je stále více skladů. Haly na okraji měst vznikají hlavně díky e-shopům, můžete si přečíst v Mladé frontě DNES. Za posledních pět let se jejich rozloha zvětšila o 160 procent na sedm milionů metrů čtverečních. Například Martin Paloncy z poradenské společnosti Logio ale z boomu skladové výstavby nadšen není. Podle něj je nárůst neúnosný.

Hospodářské noviny

Evropa se topí v levném cukru, jeho ceny prudce padají. To je jeden z titulků pátečních Hospodářských novin. Cukr je nejlevnější za posledních osm let. Loni na podzim skončily kvóty, které omezovaly výrobu a prodej sladila. Toho je teď na trhu přebytek a výrobci zlevňují. Opakuje se tak to, co se stalo například po konci regulací u mléka.

Bývalého pražského imáma a jeho příbuzné obvinila policie z terorismu. Všichni tři jsou na útěku Číst článek

Regionální Deník

Daň z nemovitosti zvýšilo přes 600 obcí. Na podání přiznání zbývá poslední týden. Tématu se věnuje regionální Deník. Ten píše, že podat přiznání a tedy vyplnit formulář musejí i majitelé nemovitostí, kteří sice nic nekoupili, ale na svém domě, bytě, garáži nebo pozemku provedli nějakou zásadnější stavební změnu.

Právo

Deník Právo získal informace o tom, že plzeňská policie zadržela muže, který měl hrozit teroristickými útoky v Pákistánu, pokud nebude propuštěna z tamní vazby Češka Tereza H. Ta byla v tomto měsíci zadržena na letišti v Láhauru s devíti kilogramy kokainu. Policisté případ kvůli probíhajícímu prověřování komentovat nechtějí. Podle zdroje, který deník Právo má, to zatím vypadá, že hrozby nemohly být reálně naplněny.