Přehled tisku: obava z operace mandlí, komplexní onkologická centra a nově vyvinutý těžký beton

Místo obvyklých přírodních materiálů začaly Třinecké železárny do takzvaného těžkého betonu přimíchávat například ocelárenskou strusku, metalické odprašky nebo ubrus ze zpracování kovů. Snaží se tak využít co nejvíce vedlejších produktů výroby, píše Deník. V Česku se od příštího roku zvýší počet komplexních onkologických center, informuje o tom Mf Dnes. Ty by měly zkvalitnit péči o pacienty s rakovinou. Přehledu tisku sestavil Radiožurnál. Praha 6:25 16. listopadu 2019

Deník

V Třineckých železárnách vyvinuli odborníci takzvaný těžký beton. Do něj se přidávají vedlejší produkty a odpad z hutní výroby. Ve směsi tak nahrazují obvyklé přírodní materiály. Z těžkého betonu se pak můžou vyrábět lavičky, koše nebo květináče. To je hlavní téma pro sobotní Deník.

Mf Dnes

Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku znovu vypsat výzvu k udělení takzvaného statusu komplexního onkologického centra - to totiž nabízí pro pacienty nejlepší péči. Zařízení, která chtějí uspět, musí tak nově vytvořit multidisciplinární tým. Ten pak bude s menšími pracovišti konzultovat jednotlivé případy pacientů, upozorňuje Mf Dnes. Změna se snaží přiblížit malá zařízení k velkým centrům - tak aby se velké množství lidí mohlo léčit těmi nejmodernějšími postupy.

Právo

Rodiče se obávají operací mandlí u svých dětí. Může za to nedávný případ malého Adámka, který začal po takovém zákroku krvácet a potom upadl do bdělého kómatu. Rodiče tak zahrnují lékařská pracoviště řadou dotazů. Odborníci ale rodiče i děti uklidňují. Podle lékařů se k obavám rodičů přidávají i vzpomínky na to, jak sami museli v minulosti operaci mandlí podstoupit. Všímá si toho sobotní Právo.