Přehled tisku: rady pro sjednání hypotéky, regulace lobbingu a hotely bez dětí

E15

Stavbařům chybí lidé a nestíhají proto plnit zakázky. Všímá si toho deník E15. Za posledních deset let totiž podle Českého statistického úřadu odešla ze stavebnictví téměř čtvrtina lidí. Zakázek je přitom v tomto oboru dost. Ve skluzu je například oprava klíčové tepny na vjezdu do Kolína za 21 milionů korun nebo rekonstrukce kulturního domu v Ivančicích na Brněnsku za 15 milionů korun.

Mf Dnes

V Česku přibývá hotelů, které nechtějí ubytovávat děti. Píše o tom čtvrteční Mf Dnes. Podle ní totiž čím dál více hostů vyžaduje klid na práci nebo třeba cvičení jógy. A hoteliéři jim vycházejí vstříc. Někteří provozovatelé například ubytují jen plnoleté, jinde je minimum šestnáct nebo osm let.

Hospodářské noviny

Výkupem pozemků potřebných k výstavbě metra D se zabývají Hospodářské noviny. Pražský dopravní podnik totiž finišuje dohodu s majiteli pozemků v Krči. Díky tomu by bylo možné začít stavět první část metra D v úseku Pankrác - Nové Dvory. Do Nových Dvorů by metro D mohlo začít jezdit na přelomu let 2025 a 2026. Mnohem problematičtější je ale úsek Nové Dvory - Písnice, kde se městu dohoda s majiteli pozemků nedaří.

Lidové noviny

Někteří poslanci chtějí zrušit stravenky pro sociálně slabé. V poukázkách dostává část sociální dávky každý, kdo je déle než půl roku bez práce. Stravenky ale nepřijímají všichni prodejci a lidé tak v poukázkách můžou přijít i o několik tisíc korun z dávky v hmotné nouzi. Tématu se věnují Lidové noviny.

Regionální Deník

Na třetině základních škol v Česku fungují podle ministerstva školství takzvané malotřídky. Všímá si toho regionální Deník. Třídy na prvním stupni složené ze dvou a více ročníků jsou rozšířené hlavně v pohraničních a horských oblastech.

Nájmy letí vzhůru. V Praze lidé za dvoupokojový byt zaplatí i 30 tisíc měsíčně Číst článek

Ekonom

Týdeník Ekonom podrobně rozebírá, jak si před zpřísněním pravidel zařídit hypotéku. Chystané omezení vyvolalo v posledních měsících velký zájem o půjčky.

Ekonom například porovnává, kde se splátka hypotéky opravdu vyplatí, a kde je výhodnější platit nájem. Nová pravidla České národní banky začnou platit za tři týdny. Lidé s nižšími příjmy podle nich na hypotéku nedosáhnou.

Právo

Regulaci politického lobbingu v Česku se věnuje dnešní deník Právo. Vláda totiž přišla s návrhem, jak dostat lobbisty pod kontrolu a zabránit tak možné korupci. Politici na nejvyšší úrovni by podle předlohy museli zveřejňovat všechny kontakty s lidmi, kteří se snaží ovlivňovat zákony ve svůj prospěch.