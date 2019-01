Přehled tisku: emergentní systém pro lékárny, bioplasty na skládkách a stíhaná sestra lobbisty Horáčka

V sobotním tisku se dočtete, že ministerstvo zdravotnictví chce propojit lékárny s výrobci léků a zavést takzvaný emergentní systém. Proti návrhu se ale postavila část lékárníků, upozorňuje Deník. Bio rozložitelné plasty podle Mf Dnes končí častěji než v kompostárnách na skládkách a ve spalovnách. A policisté spolu s lobbistou Tomášem Horáčkem stíhají i jeho sestru Barboru Horáčkovou, píše Právo. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:09 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékárna (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Deník

Ministerstvo zdravotnictví chce propojit lékárny s výrobci léků a zavést takzvaný emergentní systém. Regionální Deník ale upozorňuje, že proti návrhu se postavila část lékárníků. Novinka by podle nich ohrozila citlivá data pacientů.

Tři z pěti Čechů podporují zálohy na PET lahve, ukázal průzkum. Ideální výše je kolem pěti korun Číst článek

Farmaceutické firmy by totiž kvůli objednávkám využívali centrální úložiště elektronických receptů. Emergentní systém by měl vyřešit problémy s dostupností léčiv hlavně v menších lékárnách, do kterých distributoři často nedovážejí. Novela předpokládá, že pokud bude lékárníkům nějaký lék chybět, nahlásí to výrobcům přes úložiště elektronických receptů.

Mf Dnes

Bio rozložitelné plasty končí častěji než v kompostárnách na skládkách a ve spalovnách, upozorňuje na to Mf Dnes. Kompostárny totiž plasty z kukuřičného škrobu, řepy nebo třeba celulózy nechtějí zpracovávat.

Poptávka po bio rozložitelných kelímcích nebo talířích začala stoupat poté, co loni Evropská unie avizovala zákaz jednorázových plastových výrobků. Ministerstvo životního prostředí a Institut cirkulární ekonomiky společně varují, že bio rozložitelné produkty můžou být spíše problémem než záchranou. Kompostovatelné plasty patří do hnědé popelnice na bio odpad. Těch ale na ulicích není mnoho.

Lidové noviny

V Česku rapidně stoupá poptávka po pečovatelských a úklidových službách, všímají si Lidové noviny. Najímání hospodyň, chův nebo třeba společníků pro domácí mazlíčky už není jen výsadou bohatých.

Kauza Bulovka: podnikatele Horáčka propustil státní zástupce z vazby Číst článek

Lidé se ale za využívání takového servisu většinou stydí. Na nárůst poptávky po pečovatelských službách má velký vliv stárnutí populace. Socioložka z brněnské Masarykovy univerzity Adéla Souralová upozorňuje, že už čtyři procenta populace spadají do takzvané sendvičové generace. Jde o lidi ve středním věku, kteří se musejí starat o své děti i o stárnoucí rodiče.

Právo

Policisté spolu s lobbistou Tomášem Horáčkem stíhají i jeho sestru Barboru Horáčkovou, zjistil to deník Právo. Horáčková je od začátku ledna obviněná z maření vazby. Podle policie bratrovi zprostředkovávala kontakt z vazby třeba s jeho obchodními partnery nebo s účetní. Horáček byl do 16. ledna ve vazbě kvůli podezření z korupce a z manipulací se zdravotnickými zakázkami.