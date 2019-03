Přehled tisku: potomci obyvatel Velkomoravské říše, mozaika podle Picassa v Transgasu a nástup pylové sezony

V úterním tisku se dočtete o tom, že by dluhy dětí podle nového návrhu měli platit rodiče. Tématu se věnuje deník E15. Mf Dnes píše o unikátním výzkumu DNA, který odhalil, že na Slovácku stále žijí potomci lidí z Velkomoravské říše a Právo upozorňuje na dřívější příchod pylové sezony. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demolici brutalistní budovy Transgas na pražských Vinohradech přežije speciální mozaika podle kresby Pabla Picassa. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Dluhy dětí by měli platit rodiče - podle deníku E15 to navrhuje bývalá ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Ta chce, aby dluhy u dětí do 15 let přecházely v budoucnu na rodiče. Děti dluží hlavně za nezaplacené pokuty za jízdu načerno, účty za telefon nebo poplatky za svoz odpadů. Původně malé částky dětských dlužníků přitom během let narostou až na stotisícové exekuce. Podle údajů Exekutorské komory v roce 2017 exekuci čelilo téměř 6 tisíc dětí ve věku od jednoho roku do 18 let. Dohromady dlužily skoro 60 milionů korun, informuje E15.

Mf Dnes

Unikátní výzkum DNA na Slovácku potvrdil, že tam stále žijí potomci lidí z období Velkomoravské říše. Píše o tom Mf Dnes. U osmnácti mužů se přitom ukázalo, že jejich předci patřili ke šlechtě a k významným bojovníkům. Odborníci z Moravského zemského muzea v Brně před třemi lety odebrali vzorky DNA 340 dobrovolníkům. Ty pak porovnávali se 75 vzorky z kostí lidí, kteří byli pohřbení v 9. až 12. století na Výšině svatého Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech. To je nejrozsáhlejší kostelní pohřebiště té doby na našem území.

Lidové noviny

Demolici brutalistní budovy Transgas na pražských Vinohradech přežije speciální mozaika podle kresby Pabla Picassa. Informují o tom Lidové noviny. Mozaika zobrazující květinu složenou z lidských rukou je totiž v budově, která přiléhá k Českému rozhlasu. A tato část se bourat nebude. Podle odborníků je dílo neprávem opomíjeno, i když ho nevytvořil přímo Picasso. Mozaiku z různobarevných kousků skla vytvořil v roce 1980 italský malíř a mozaikář Sauro Ballardini. Ten vycházel z kresby, kterou Pablo Picasso věnoval v padesátých letech Světové odborové federaci. To, že mozaika nebude zničená, potvrdil Lidovým novinám i současný vlastník budovy Jiří Šimáně.

Hospodářské noviny

Za jízdenku platnou ve všech vlacích si cestující v budoucnu na hlavních tratích připlatí. Informují o tom Hospodářské noviny. Například mezi Prahou a Ostravou bude univerzální lístek stát 494 korun, to je téměř dvojnásobek současné ceny. Nově ale jízdenky nebudou vázané jen na konkrétní spoj, ale cestující budou moct nastoupit do jakéhokoliv vlaku. Ceník vychází ze současného kilometrického tarifu Českých drah. Na regionálních tratí by ale oproti dálkovým spojům měli cestující zaplatit zhruba stejně jako dosud.

Právo

Alergie přišly o týdny dříve – tématu se věnuje deník Právo. Důvodem je rychlé oteplení. Podle alergologů tak pylová sezona začala o tři až čtyři týdny dřív než loni. Alergií nebo astmatem trpí asi třetina Čechů. Už od poloviny února kvete líska, o pár dnů později se přidala olše a teď začíná kvést také bříza. V průměru přitom alergikovi stačí deset až dvacet pylových zrn na metr krychlový vzduchu, aby se u něj spustily příznaky - jako je alergická rýma, svědění očí nebo vyrážky na kůži.