Přehled tisku: transplantace ledvin, klidové zóny v českých lesích i jedy proti hlodavcům

E15

Česká národní banka nestíhá sbírat data, která jí povinně posílají finanční domy. Píše o tom deník E15. Důvodem je zastaralý systém, který má malou kapacitu. Dřív totiž banky posílaly informace o obchodování na finančních trzích jednou za měsíc, teď musí denně. Centrální banka ale plánuje spustit nový systém až příští rok. Sběr dat v České národní bance funguje na 20 let starém systému, který už nestačí současným požadavkům. Nemá tak dostatečnou kapacitu na příjem velkého objemu dat.

Mladá fronta DNES

V obchodech došel jed proti hlodavcům, to je titulek Mladé fronty Dnes. Podle nové směrnice Evropské unie totiž musí volně prodejné jedy obsahovat menší množství aktivních látek. Výrobci ale pořád čekají na licence, a nemůžou proto dodávat přípravky do obchodů. Nová várka jedů by tak měla být dostupná až v dubnu. Do té doby se ale můžou hlodavci výrazně rozšířit, a to hlavně kvůli teplejšímu počasí v příštích dnech. Výpadek se týká jen volně prodejných přípravků. Výjimku mají profesionální deratizátoři, kteří používají jiné směsi a nová vyhláška se jich netýká, píše deník.

Lidové noviny

Lidé by v budoucnu mohli chodit na některá místa v lese jen ve vyhrazený čas. Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek za hnutí ANO chce totiž omezit pohyb v přírodě, aby měla zvířata klid. Informují o tom Lidové noviny. Podle myslivců zvěř kvůli hluku začíná být aktivní v noci a pak má problém s potravou. Dlouhodobě s tím mají problém hlavně jeleni, srnci, daňci nebo mufloni. Klid je přitom podle myslivců základní podmínkou pro existenci jakéhokoliv druhu. Ministr Milek se chce proto inspirovat například v Rakousku, kde vymezují takzvané klidové zóny. Podobné zóny fungují i v Německu nebo ve Švýcarsku.

Deník

Novou ledvinu dostává stále víc lidí. Všímá si toho regionální Deník. Důvodem je nejen vyšší počet dárců, ale nově taky podpora zdravotních pojišťoven. Těm se navíc transplantace ledvin vyplácí, protože vyjde levněji než zdlouhavé léčení pacientů na dialýze. Transplantace navíc výrazně prodlouží život pacientů, a to nejméně o deset až 15 let. Po té době se navíc výměna orgánu může ještě i opakovat.

Hospodářské noviny

Finanční správa chce nedostatek zaměstnanců řešit podobně jako soukromé firmy. Podle Hospodářských novin proto nabízí, že pokud zaměstnanec přivede nového kolegu a ten se osvědčí, dostane 10 tisíc korun. Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký si ale takové odměny nedokáže představit. Podle Postráneckého se odměňování ve státní sféře až na výjimky řídí zákoníkem práce. Odměnu tak zaměstnanci můžou získat za mimořádnou pracovní aktivitu nebo za plnění významných úkolů. Generální finanční ředitelství ale tvrdí, že zákoník práce neporušuje. Podle něj jde hlavně o motivaci zaměstnanců.

Právo

V Česku se zlepšuje diagnostika autismu. Informuje o tom deník Právo. V roce 2016 lékaři určili tuto nemoc u téměř dvou tisíc dětí, to je dvakrát víc než v roce 2010. Včasná diagnóza je přitom u autismu důležitá. Zvyšuje se totiž šance, že se u dítěte podaří nastartovat další pozitivní vývoj. První signály, které můžou na poruchy autistického spektra poukazovat, je možné pozorovat už v raném věku.