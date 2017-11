Přehled tisku: transsexuální děti, cestování mezi Prahou a Brnem, ženy bez hazardu

V českých denících se v sobotu dočtete o dětských poruchách sexuální identity. Ty jsou stále častější, jak píší Lidové noviny. Regionální Deník zase informuje o plánovaných změnách na trase Praha – Brno. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:29 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Železniční společnost Regiojet dnes zahajuje pravidelný provoz svých vlaků | Foto: Filip Jandourek

Lidové noviny

České děti trpí stále častěji poruchou sexuální identity. O tématu píšou Lidové noviny. Na odborníky se kvůli změně pohlaví obracejí s rodiči už třeba v 6 letech. V minulosti se přitom prakticky žádné případy transsexuálních dětí nevyskytovaly. Lékaři dětem dříve doporučovali, aby počkaly do 18 let. Teď v Česku existují podpůrné skupiny, které pomáhají jak dětem samotným, tak i jejich rodinám. Důležitější než změna pohlaví je pro mnohé hlavně přechod do jiné společenské role.

MF Dnes

Cena benzinu a nafty roste, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Za plnou nádrž zaplatí řidiči nejméně o 70 korun víc než o letních prázdninách. Pohonné hmoty přitom budou nejspíš zdražovat i nadále, konečnou cenu ovlivní i mráz. Důvodem zdražování je rostoucí cena ropy na světových trzích, která se ještě na tuzemských cenách zcela neprojevila. V nejbližším týdnu by benzin a nafta mohly zdražit o 10 až 15 haléřů.

Deník

Společnost RegioJet omezí od poloviny ledna provoz žlutých autobusů mezi Prahou a Brnem. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Firma provoz zmenší o víc než třetinu, důvodem je její expanze do železniční dopravy. Změny chystá i FlixBus. Nový jízdní řád by měl platit od 15. ledna. Společnost RegioJet zruší 7 z celkem 20 autobusových spojů denně. Autobusy tak pojedou v podstatě jen každou celou hodinu. Žluté vlaky pak začnou jezdit mezi Prahou a Brnem 9krát denně.

Právo

Ženy propadají hazardu méně než muži. Hazardní hry hrálo loni v Česku 80 až 120 tisíc závislých. Ženy se obětí sázek a her stávají přibližně jen v jedné třetině. Hazard u mužů je společností tolerován, zatímco u žen vzbuzuje pohoršení. Žena je kvůli péči o rodinu a domácnost vystavena mnohem většímu společenskému tlaku. K automatu si tak často nedovolí ani sednout, vysvětluje deník Právo. Ženy navíc příliš nezajímá sportovní sázení, které je mezi muži jinak velmi populární.