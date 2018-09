Přehled tisku: drahý úklid v nemocnicích, dědičný alkoholismus a pracovní benefity

Ve středečním tisku se dočtete například o tom, že školní inspekce prověřila střední školy, kde víc než polovina studentů neudělala maturitu. Tématu se věnuje Mf Dnes. Regionální Deník píše o tom, že nemocnice platí zbytečně moc za úklid a Lidové noviny upozorňují na problematiku dědičného alkoholismu. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:41 26. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidové noviny se ve svém středečním vydání věnují tématu alkoholismu.(ilustrační foto) | Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Mf Dnes

Školní inspekce prověřila střední školy, kde víc než polovina studentů neudělala maturitu. Tématu se věnuje Mf Dnes. Inspektoři zkontrolovali 42 škol z celého Česka - většinou šlo o takzvané nástavby, tedy obory, kde si maturitu můžou udělat studenti, kteří před tím získali výuční list. Nízkou úspěšnost mají také ti, kteří se přihlásí na obory zabývající se podnikáním, sociální péčí nebo učitelstvím pro mateřské školy. Mf Dnes také píše, že ze 42 kontrolovaných škol je většina státních, a to 60 procent. Podle inspektorů je problém například v tom, že zmíněné školy přijímají ke studiu všechny nebo skoro všechny zájemce - tedy i ty, kteří nemají předpoklady k tomu, aby zvládli třeba maturitní test z matematiky nebo cizího jazyka.

U maturity z matematiky propadla téměř čtvrtina studentů, v testu z češtiny neuspěl každý desátý Číst článek

Deník

České nemocnice platí za úklid zbytečně moc. Na zjištění Nevyššího kontrolního úřadu upozorňuje regionální Deník. Většina nemocnic si najímá externí firmy, které si za úklid metru čtverečního nemocnice účtují až čtyři koruny. Zástupci lékařů praxi kritizují. Tvrdí, že místo úklidu by nemocnice peníze měly dát na platy lékařů. Regionální deník zmiňuje příklad pražské Ústřední vojenské nemocnice. Úklid tam zajišťuje litoměřická firma Inex. Za vytření metru čtverečního v obyčejném pokoji si účtuje skoro dvě koruny, stejně velkou plochu v laboratoři pak sanitářky uklidí za čtyři koruny. Celkem tak dá nemocnice za úklid ročně skoro dvě stě milionů korun. Jinde ale za stejné služby platí i třikrát míň, třeba v brněnské Fakultní nemocnici.

Lidové noviny

Pokud je jeden z rodičů alkoholik, je velmi pravděpodobné, že na alkoholu bude závislé také jeho dítě. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl přednosta adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský. Podle něj lékaři problém dědičného alkoholismu často podceňují, a to i přesto, že přibývá žen, které pijí dokonce i na mateřské. Miovský v rozhovoru upozornil na zajímavý fenomén - ženy podle něj často začínají pít poté, co si najdou partnera a odstěhují se s ním z velkého města na venkov nebo třeba do takzvaných satelitů. V takových situacích se může stát, že ženy - dřív zvyklé na bohatý sociální život - jsou najednou samy doma a mají spoustu volného času - který využívají právě k pití.

Alkohol zabil v roce 2016 na celém světě přes tři miliony lidí. V drtivé většině mužů Číst článek

Hospodářské noviny

Studenti využívající program Erasmus do zahraničí stále častěji vyjíždějí na praktické stáže. Všímají si toho Hospodářské noviny. Podle nich zároveň mezi studenty na Erasmu klesá zájem o klasické studium v cizině. Stáže jsou pořád atraktivnější proto, že studenti získají zkušenosti, které můžou později využít při hledání práce. Zvýšený zájem o stáže je podle Hospodářských novin patrný v celé Evropě. Současní studenti se totiž chovají pragmatičtěji než jejich rodiče. Nechtějí jenom žít v cizích zemích, ale chtějí také získat praxi. V Česku ale pořád platí, že při studiu do zahraničí vyjíždí poměrně málo studentů. V letech 2016 a 2017 jich bylo necelých osm tisíc. Jsou to jen dvě a půl procenta z těch, kteří vysoké školy studují.

Právo

Z benefitů nejvíce láká třináctý plat. To je titulek středečního Práva - to upozorňuje na průzkum personální agentury Grafton Recruitment. Mezi další oblíbené benefity patří týden dovolené navíc nebo pružná pracovní doba. Preference zaměstnanců se v posledních letech mění. Dřív jako benefit preferovali třeba jazykové kurzy. Podle Práva se v minulých letech zvyky lidí změnily hlavně v tom, že chtějí v práci trávit co nejméně času. Dřív populární vánoční večírky nebo jiné akce pro zaměstnance tak už teď moc netáhnou. Lidé navíc část benefitů v současnosti považují spíš za samozřejmost. Jde třeba o občerstvení na pracovišti nebo o slevy na firemní výrobky.