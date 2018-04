Přehled tisku: ukrajinští zdravotníci v Česku, nedostatek parkovacích míst a nadbytek manažerů

Českým lékařům se nelíbí plánovaný nábor zdravotníků z Ukrajiny, píše pondělní Deník. Mladá fronta DNES upozorňuje na nedostatek parkovacích míst u nemocnic. Vzácná zvířata se jen tak nedočkají ochrany před nízko létajícími letadly, a to i přes novelu zákona, tématu se věnuje deník Právo. Více se dočtete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:57 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Problémům s parkováním v nemocnicích se věnuje pondělní Mladá fronta DNES. Deník otestoval dvacet nemocničních parkovišť v různých koutech Česka. A jen u čtyř nemocnic se dalo pohodlně zaparkovat - konkrétně v Českých Budějovicích, Olomouci, Teplicích a Ústí nad Labem.

Parkování v nemocnicích bývá podle Mladé fronty DNES taky poměrně drahé. Čtyři hodiny stání stojí v některých pražských nemocnicích až 280 korun. Zdravotnická zařízení tak chtějí lidi donutit, aby na místě parkovali jen na nezbytně dlouhou dobu.

„Nejsou lidi. Jen manažerů je dost“ - to je titulek deníku E15. Kvůli proměně fungování řady domácích firem totiž lidé ve vedoucích pozicích těžko shánějí uplatnění, zájem je spíš o řadové zaměstnance.

Podle personalistů je hlavním důvodem úbytek zastoupení zahraničních firem na českém trhu v době ekonomické krize. Výjimku tvoří manažeři, kteří jsou experty ve specializovaném oboru - například v technologiích - o ty je zájem stále. Deník E15 taky dodává, že přebytek manažerů tlačí i na relativně nízký růst mezd.

Českým lékařům se nelíbí plánovaný nábor zdravotníků z Ukrajiny. Dočtete se to v regionálním Deníku. Lékaři nesouhlasí s plánem ministerstva zdravotnictví, podle kterého by do Česka mělo ročně přijít zhruba pět set ukrajinských odborníků. A nebudou k tomu potřebovat ani srovnávací zkoušku. Tu přitom vyžadují pravidla Evropské unie.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO uvedl, že zaměstnanci z Ukrajiny budou pracovat jen pod přímým dohledem českých lékařů a sester. Regionální Deník dodává, že podle ministra budou moct v tomto režimu působit pouze rok. Mezitím se budou připravovat na odbornou zkoušku v češtině.

Ceny v pražských hotelech rostou a začínají dohánět Vídeň. Všímají si toho Hospodářské noviny. V Česku se za posledních pět let ceny v ubytovacích zařízeních zvedly o 18 procent a v samotném hlavním městě až o 22 procent.

Obsazenost hotelů v Praze i v celém Česku totiž patří v evropském srovnání k nejvyšším. Hospodářské noviny píší, že podle firmy STR Global ceny v pražských hotelech v kategorii tří až pěti hvězd dosáhly už zhruba 87 a půl eura za pokoj na noc. Ve Vídni je to přitom jen o osm eur víc.

Ochrany před nízko létajícími letadly se vzácná zvířata včetně čápů a sokolů jen tak nedočkají. Informuje o tom deník Právo. A to i přesto, že od loňského června je v platnosti novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která umožňuje letecký provoz nad národními parky upravit. Jednání s Úřadem pro civilní letectví se ale rozběhla teprve nedávno.

Novela zákona umožňuje Krkonoším, Šumavě, Českému Švýcarsku a Podyjí navrhnout vhodné podmínky leteckého provozu. Nízké průlety totiž ohrožují ptačí hnízdiště a mláďata, která jsou v nich schovaná. Hluk letadel obtěžuje taky turisty, jak doplňuje deník Právo.