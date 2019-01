Přehled tisku: firmy ministryně Novákové, trestání chybějících politiků a přeplněné české cely

V úterním tisku se dočtete, že ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) se stále nezbavila podílů ve svých firmách a vedení společnosti předala svému synovi, jak upozorňuje Deník N. Serveru iROZHLAS.cz přitom dříve řekla, že firmy prodá. Piráti chtějí obnovit trestání chybějících politiků, píše Právo. A Hospodářské noviny upozorňují, že české cely jsou přeplněné. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková | Zdroj: Úřad vlády ČR

Deník N

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za hnutí ANO se stále nezbavila podílů ve svých firmách. Informuje o tom Deník N. Vedení společností jen předala svému synovi. Tím považuje možný střet zájmů za uzavřený. Deník uvádí, že krátce po nástupu do funkce slíbila Nováková, že své firmy prodá.

Serveru iROZHLAS.cz dříve řekla, že pokud jí do třiceti dnů, co vstoupí do vlády, ještě něco zůstane, vzdá se funkce ve statutárních orgánech a nechá to dořešit někoho jiného (celý rozhovor si můžete přečíst ZDE). Problém ale ministryně vyřešila tím, že vedení firem předala svému synovi. Žádného podniku se tak nezbavila.

Nováková tvrdí, že udělala vše, co po ní vyžaduje zákon. Není ve statutárních orgánech, neřídí firmy, jen některé z nich vlastní. Vlastnictvím firem Nováková skutečně žádný zákon neporušuje. Ten totiž říká, že ministryně jen nesmí být jednatelkou. Problém by mohl nastat v momentě, kdy by se některá z firem, kterou ministryně vlastní, ucházela o dotace nebo veřejné zakázky. Pak už je jen na úřednících, aby si možného střetu zájmů všimli.

Hospodářské noviny

České cely jsou přeplněné. Všímají si toho Hospodářské noviny. Stát i vězeňská služba řeší, jak počet vězňů snížit alespoň na průměr Evropské unie. Teď je z 28 zemí druhá. Do českých věznic se vejde přesně 21 058 lidí. Aktuální situace je taková, že je v nich o 600 lidí víc. Zákon tak v odůvodnitelných případech umožňuje nedodržení normy čtyř metrů čtverečních na osobu v cele. Podle novin má v Unii po Česku větší problém s počtem vězňů už jen Litva.

E15

Česko se připravuje na unijního prokurátora. Tématu se věnuje E15. Veřejný evropský žalobce bude od podzimu příštího roku sídlit v Lucembursku. Jeho úkolem bude rozhodovat o trestím řízení ve věcech, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Poslanci kvůli tomu budou muset změnit i některé zákony.

Kvůli nové funkci unijního prokurátora je podle deníku potřeba upravit zákon o státním zastupitelství, a taky trestní řád. Poslanci se začnou podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Marka Bendy z ODS zabývat novelami v prvním čtení.

Právo

Piráti chtějí obnovit trestání chybějících politiků. Dočtete se to v deníku Právo. Poslanec nebo senátor by tak mohl za čtyři neomluvené absence přijít o celý plat včetně paušálních náhrad. Jejich základní plat je necelých 82 a půl tisíce korun hrubého měsíčně. K tomu mají ještě náhrady, které můžou být až 58 tisíc korun. Platový zákon vznikl už před dvaceti lety. Problém je ale v tom, že sněmovna se nikdy nedohodla, kdo by měl o krácení platu rozhodovat. Piráti se ho teď rozhodli oživit.

Deník

Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku: pokud z českého trhu vypadne nějaký důležitý lék, bude ho moci nahradit neregistrovaný přípravek ze zahraničí, například z Německa, Polska nebo Rumunska. Takovému tématu se věnuje regionální Deník. Může se ale stát, že zahraniční lék nebude mít český návod. Stačí, když bude lék obsahovat účinnou látku.