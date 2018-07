Přehled tisku: děti marodící kvůli přílišné čistotě, chátrající památky a konec nočních linek v Liberci

V úterním tisku se dočtete, že kvůli přílišné čistotě marodí víc dětí. Píší o tom Lidové noviny. Mf Dnes pak upozorňuje, že některé památky chátrají kvůli vleklým soudním sporům. A regionální Deník informuje, že v Liberci končí noční linky. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:21 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mytí rukou, čistota (ilustrační foto) | Foto: jackmac34/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Pražskou Lítačku by mohly v budoucnu používat i další kraje v Česku. Píše to deník E15. Uvažuje o tom současný provozovatel karet na pražskou hromadnou dopravu. Ten zatím testuje propojení systému s dopravou Středočeského kraje.

Mf Dnes

Některé české památky chátrají kvůli vleklým soudním sporům. Píše to Mf Dnes. Stát se totiž soudí s potomky šlechtických rodů, které chtějí zpátky svůj majetek zabavený komunisty. Řada sporů se táhla čtvrt století.

Lidové noviny

Kvůli přílišné čistotě marodí víc dětí. Informují o tom Lidových novin. V posledních letech se zvýšil počet dětí s cukrovkou, astmatem, atopickým exémem a dalšími neduhy. Podle odborníků za to může stále víc sterilní prostředí, ve kterém děti vyrůstají. V důsledku toho pak mají špatnou imunitu. Počet dětí s cukrovkou se za posledních 20 let ztrojnásobil. Astma má každé desáté dítě a podobně je na tom i atopický exém. Vůbec nejhorší je situace s alergiemi. Těmi trpí už 30 procent těch nejmladších. A všechny tyto choroby mají společnou jednu věc - vyvolávají je poruchy imunity, varují Lidové noviny.

Regionální Deník

Lidé v Liberci budou mít v noci o něco složitější cestu zpátky domů. Upozorňuje na to regionální Deník. Končí tam totiž noční linky, které město zavedlo loni v říjnu. Teď je kvůli malému zájmu ruší a ponechá jenom víkendové spoje. Ročně mělo město za provoz nočních spojů zaplatit zhruba 600 tisíc korun. Obyvatele tam rozvážely tři okružní autobusy a tři tramvaje. Podle města je ale lidé využívali jen minimálně.

Hospodářské noviny

Kamiony by mohly vozit méně nákladu, hodlá to prosadit ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO. Šéf resortu to řekl Hospodářským novinám. Ťok tak chce zlepšit stav českých dálnic. Přepravní firmy se ale obávají, že budou muset zdražit svoje služby. Maximální povolená váha kamionů je v Česku 48 tun - to je druhá nejvyšší hodnota v Evropě. Těžší kamiony smí jezdit už jen v Nizozemsku, kde je povolený limit 50 tun.

Právo

Vláda nemá žádné zbraně proti podezřelým investorům. Všímá si toho deník Právo. V české legislativě totiž chybí zákon, který by řešil příchozí zahraniční investice a jejich dopad na národní bezpečnost. Mezeru v zákoně řeší i Bezpečnostní rada státu.