Přehled tisku: strany vlastnící nemovitosti, ghetta v Česku a vědci řešící stárnutí

V úterním tisku se dočtete, že nemovitosti v Česku vlastní jen čtyři parlamentní strany. Píše o tom deník E15. Čeští vědci budou podle Lidových novin hledat způsob, jak se dožít vyššího věku. A stále více českých měst vyhlašuje na svém území ghetta, informují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:50 24. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidový dům v Praze | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Nemovitosti vlastní jen čtyři politické strany zastoupené ve sněmovně. Píše o tom deník E15. Nejvíc realit, konkrétně 71, mají komunisté. Sociální demokracie má naopak domy na nejlukrativnějších adresách. Budovy a pozemky za miliony korun stranám většinou slouží jako hlavní nebo regionální sídlo. Část z nich ale taky pronajímají, což jim přináší miliony ročně. Vlastní nemovitosti mají kromě KSČM a ČSSD také ODS a KDU-ČSL.

Lidové noviny

Jak se dožít 120 let? Na to se snaží přijít čeští vědci. Podle Lidových novin proto v září skupina pěti ústavů zahájí nový výzkum. Během šesti let se v něm zaměří na nejzávažnější onemocnění nebo poruchy, kvůli kterým nemohou lidé zestárnout zdravě - jako třeba degenerativní choroby mozku nebo rakovinu.

Regionální Deník

Češi se bojí zdražování energií, rychle proto mění dodavatele. Všímá si toho regionální Deník. Za první půlrok si elektřinu změnilo přes 280 tisíc domácností, plyn téměř 160 tisíc. Podle Operátora trhu s elektřinou je to rekordní počet. Zatímco v případě elektřiny analytici očekávají, že její ceny ještě dál porostou, u plynu, který je svázaný s cenami ropy, záleží hlavně na politice.

Hospodářské noviny

Stále více měst vyhlašuje na svém území ghetta, informují o tom Hospodářské noviny. Už loni se za něj jako první město v Česku prohlásilo celé Kladno. To mimo jiné znamená, že lidé, kteří se tam přistěhují, nedostanou žádný doplatek na bydlení. Podobná ghetta teď podle Úřadu práce zavedlo ve vymezených oblastech dalších třináct obcí. A přidávají se k nim další.

Právo

Zdravotní sestry s maturitou nesmí píchat pacientům léky do žíly. Kvůli nedostatku personálu to ale i přes zákaz často dělají. Upozorňuje na to deník Právo. Podávat léky do žíly mohou jen všeobecné sestry, které studovaly vyšší odbornou nebo vysokou školu.